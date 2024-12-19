Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно
Заммэра Москвы Бирюков: системы жизнеобеспечения города работают штатно
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве
Снегоуборочная техника чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях резких перепадов температуры, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня в столице зафиксировано понижение температуры воздуха до минус 16-17 градусов, а завтра, 20 декабря, ожидается резкое потепление – до плюс 2 градусов. Под особым контролем городских служб – соблюдение параметров работы тепловых сетей и систем энергоснабжения. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. В настоящее время все системы жизнеобеспечения города функционируют штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что учитывая прогноз синоптиков, специалисты ПАО "МОЭК" заранее скорректировали температуру в системе отопления. Все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Достигнутые показатели позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период.