https://ria.ru/20241219/sistemy-1990112685.html

Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно

Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно - РИА Новости, 19.12.2024

Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно

Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях резких перепадов температуры, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:18:00+03:00

2024-12-19T13:18:00+03:00

2024-12-19T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях резких перепадов температуры, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня в столице зафиксировано понижение температуры воздуха до минус 16-17 градусов, а завтра, 20 декабря, ожидается резкое потепление – до плюс 2 градусов. Под особым контролем городских служб – соблюдение параметров работы тепловых сетей и систем энергоснабжения. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. В настоящее время все системы жизнеобеспечения города функционируют штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что учитывая прогноз синоптиков, специалисты ПАО "МОЭК" заранее скорректировали температуру в системе отопления. Все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Достигнутые показатели позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период.

https://ria.ru/20241219/moskva-1990073698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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