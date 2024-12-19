Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как Россия может использовать военные базы в Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 19.12.2024 (обновлено: 13:55 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/siriya-1990131741.html
Путин рассказал, как Россия может использовать военные базы в Сирии
Путин рассказал, как Россия может использовать военные базы в Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, как Россия может использовать военные базы в Сирии
Россия уже сейчас может использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:47:00+03:00
2024-12-19T13:55:00+03:00
россия
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
прямая линия с владимиром путиным — 2024
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151226/03/1512260348_0:297:2889:1922_1920x0_80_0_0_bc7cfd1d60528fefc46fa2d059799571.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия уже сейчас может использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Уже сейчас мы кое-что можем сделать в том числе с использованием этих баз, а именно, и мы это уже предложили нашим партнерам, в том числе которые находятся на территории Сирии и соседних странах, предложили использовать, скажем, авиационную базу "Хмеймим" для доставки гуманитарной помощи в Сирию", - сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151226/03/1512260348_109:0:2676:1925_1920x0_80_0_0_7982c0610213a65045fb92e8f3645a12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире, владимир путин
Россия, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире, Владимир Путин
Путин рассказал, как Россия может использовать военные базы в Сирии

Путин предложил использовать военные базы РФ в Сирии для доставки гумпомощи

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на базе "Хмеймим" в Сирии
Военнослужащие РФ на базе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на базе "Хмеймим" в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия уже сейчас может использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Уже сейчас мы кое-что можем сделать в том числе с использованием этих баз, а именно, и мы это уже предложили нашим партнерам, в том числе которые находятся на территории Сирии и соседних странах, предложили использовать, скажем, авиационную базу "Хмеймим" для доставки гуманитарной помощи в Сирию", - сказал президент.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
 
РоссияСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024В миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала