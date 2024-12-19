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Путин рассказал, как Россия может использовать военные базы в Сирии
Путин рассказал, как Россия может использовать военные базы в Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, как Россия может использовать военные базы в Сирии
Россия уже сейчас может использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:47:00+03:00
2024-12-19T13:47:00+03:00
2024-12-19T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия уже сейчас может использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Уже сейчас мы кое-что можем сделать в том числе с использованием этих баз, а именно, и мы это уже предложили нашим партнерам, в том числе которые находятся на территории Сирии и соседних странах, предложили использовать, скажем, авиационную базу "Хмеймим" для доставки гуманитарной помощи в Сирию", - сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире, владимир путин
Россия, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире, Владимир Путин
Путин рассказал, как Россия может использовать военные базы в Сирии
Путин предложил использовать военные базы РФ в Сирии для доставки гумпомощи