https://ria.ru/20241219/siriya-1990131741.html

Путин рассказал, как Россия может использовать военные базы в Сирии

Путин рассказал, как Россия может использовать военные базы в Сирии - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал, как Россия может использовать военные базы в Сирии

Россия уже сейчас может использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:47:00+03:00

2024-12-19T13:47:00+03:00

2024-12-19T13:55:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия уже сейчас может использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Уже сейчас мы кое-что можем сделать в том числе с использованием этих баз, а именно, и мы это уже предложили нашим партнерам, в том числе которые находятся на территории Сирии и соседних странах, предложили использовать, скажем, авиационную базу "Хмеймим" для доставки гуманитарной помощи в Сирию", - сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире, владимир путин