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Глава МИД Турции призвал новые сирийские власти решить проблему терроризма

Глава МИД Турции призвал новые сирийские власти решить проблему терроризма - РИА Новости, 19.12.2024

Глава МИД Турции призвал новые сирийские власти решить проблему терроризма

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что у Турции не будет причин для антитеррористического вмешательства в Сирии, если новая администрация будет решать... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T02:13:00+03:00

2024-12-19T02:13:00+03:00

2024-12-19T02:13:00+03:00

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АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что у Турции не будет причин для антитеррористического вмешательства в Сирии, если новая администрация будет решать проблему "должным образом". Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уничтожение всех террористических организаций, включая РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ИГ ("Исламское государство")* важно, чтобы защитить территориальную целостность Сирии. Ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственного корреспондента сообщал, что вооруженные формирования так называемой "Сирийской национальной армии" (СНА) при поддержке Турции стягивают значительные подкрепления в район Манбиджа на северо-востоке сирийской провинции Алеппо для наступления на позиции курдских сил. "На данный момент в Дамаске новая администрация. Это (борьба с террористическими организациями – ред.) в первую очередь волнует их. Если они (администрация) решат эту проблему должным образом, то нет причин для нас, чтобы мы вмешались", - сказал Фидан в интервью телеканалу Аль-Джазира, отвечая на вопрос о необходимости военного вмешательства Турции для проведения антитеррористической операции в Сирии. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, хакан фидан, башар асад, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024, турция, сирия