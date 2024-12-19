Глава МИД Турции призвал новые сирийские власти решить проблему терроризма
Фидан: у Турции нет причин для операции в Сирии, если проблема будет решена
© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что у Турции не будет причин для антитеррористического вмешательства в Сирии, если новая администрация будет решать проблему "должным образом".
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уничтожение всех террористических организаций, включая РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ИГ ("Исламское государство")* важно, чтобы защитить территориальную целостность Сирии. Ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственного корреспондента сообщал, что вооруженные формирования так называемой "Сирийской национальной армии" (СНА) при поддержке Турции стягивают значительные подкрепления в район Манбиджа на северо-востоке сирийской провинции Алеппо для наступления на позиции курдских сил.
"На данный момент в Дамаске новая администрация. Это (борьба с террористическими организациями – ред.) в первую очередь волнует их. Если они (администрация) решат эту проблему должным образом, то нет причин для нас, чтобы мы вмешались", - сказал Фидан в интервью телеканалу Аль-Джазира, отвечая на вопрос о необходимости военного вмешательства Турции для проведения антитеррористической операции в Сирии.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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