Глава МИД Турции допустил возможность снятия санкций ЕС с Сирии
Глава МИД Турции Фидан заявил, что ЕС может рассмотреть снятие санкций с Сирии
© AP Photo / Omar SanadikiБойцы сирийской оппозиции
© AP Photo / Omar Sanadiki
Бойцы сирийской оппозиции . Архивное фото
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АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что ЕС может рассмотреть снятие санкций с Сирии, если новая администрация предпримет разумные шаги. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира".
"Месседж, который мы получили, означает, что при принятии разумных шагов администрацией в Дамаске, я думаю, что они готовы к снятию санкций. Потому что у них есть понимание того, что санкции мешают процессу развития (Сирии - ред.), возвращению беженцев. Необходимо дать возможность новой администрации для принятия шагов, развития, удовлетворения основных потребностей людей, создания среды при которой беженцы смогут вернуться", - сказал Фидан.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.