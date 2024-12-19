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Глава МИД Турции допустил возможность снятия санкций ЕС с Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
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02:05 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/siriya-1990023306.html
Глава МИД Турции допустил возможность снятия санкций ЕС с Сирии
Глава МИД Турции допустил возможность снятия санкций ЕС с Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
Глава МИД Турции допустил возможность снятия санкций ЕС с Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что ЕС может рассмотреть снятие санкций с Сирии, если новая администрация предпримет разумные шаги. Об этом он заявил в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T02:05:00+03:00
2024-12-19T02:05:00+03:00
в мире
россия
москва
хакан фидан
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что ЕС может рассмотреть снятие санкций с Сирии, если новая администрация предпримет разумные шаги. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира"."Месседж, который мы получили, означает, что при принятии разумных шагов администрацией в Дамаске, я думаю, что они готовы к снятию санкций. Потому что у них есть понимание того, что санкции мешают процессу развития (Сирии - ред.), возвращению беженцев. Необходимо дать возможность новой администрации для принятия шагов, развития, удовлетворения основных потребностей людей, создания среды при которой беженцы смогут вернуться", - сказал Фидан. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241218/sirija-1989918690.html
https://ria.ru/20241216/siriya-1989549383.html
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в мире, россия, москва, хакан фидан, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Хакан Фидан, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Глава МИД Турции допустил возможность снятия санкций ЕС с Сирии

Глава МИД Турции Фидан заявил, что ЕС может рассмотреть снятие санкций с Сирии

© AP Photo / Omar SanadikiБойцы сирийской оппозиции
Бойцы сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Бойцы сирийской оппозиции . Архивное фото
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АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что ЕС может рассмотреть снятие санкций с Сирии, если новая администрация предпримет разумные шаги. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира".
"Месседж, который мы получили, означает, что при принятии разумных шагов администрацией в Дамаске, я думаю, что они готовы к снятию санкций. Потому что у них есть понимание того, что санкции мешают процессу развития (Сирии - ред.), возвращению беженцев. Необходимо дать возможность новой администрации для принятия шагов, развития, удовлетворения основных потребностей людей, создания среды при которой беженцы смогут вернуться", - сказал Фидан.
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Сирия может потерять государственность, считает российский дипломат
Вчера, 14:33
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
База Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
ЕС будет обсуждать с новыми властями Сирии упразднение российских баз
16 декабря, 20:39
 
В миреРоссияМоскваХакан ФиданБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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