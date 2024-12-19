Мать пропавшего в Сирии журналиста попросила Путина помочь с поисками сына
Мать журналиста Тайса попросила Путина помочь с поисками сына в Сирии
© AP Photo / Hassan AmmarСитуация в Сирии
© AP Photo / Hassan Ammar
Ситуация в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса попросила президента РФ Владимира Путина помочь с поисками сына, сообщает телеканал NBC News.
"Мать американского журналиста Остина Тайса написала письмо президенту России Владимиру Путину в среду, попросив его помочь с поисками сына, который пропал в Сирии около десяти лет назад", - указывает телеканал.
В письме, выдержки из которого приводит NBC, Дебра Тайс говорит, что связи президента РФ в Сирии могут помочь найти Остина.
В комментарии телеканалу Тайс пояснила, что обращается к влиятельным людям, которые могли бы посодействовать поискам сына, предположив, что благодаря длительному присутствию в Сирии российские военные могут иметь информацию, которая помогла бы в поисках.
Ранее Дебра Тайс написала израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху письмо, в котором заявила, что, по ее информации, Остин может находиться в тюрьме рядом с сирийской столицей Дамаском. Дебра Тайс попросила Нетаньяху приостановить воздушную операцию Израиля в Сирии, чтобы спасатели могли обследовать место, где, вероятно, находится ее сын.
Президент США Джо Байден ранее призывал правительство Сирии к совместной работе по возвращению американского журналиста Остина Тайса по случаю 12-летней годовщины с момента его задержания в стране. Госдепартамент США утверждал, что прежнее сирийское правительство якобы удерживало Тайса в неизвестных условиях, и что Вашингтон уже неоднократно предлагал варианты по возращению его на родину.
Тайс сотрудничал с газетой Washington Post в качестве фрилансера. В августе 2012 года издание, ссылаясь на источники, сообщило, что он был взят в плен войсками сирийского правительства.