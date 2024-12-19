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Мать пропавшего в Сирии журналиста попросила Путина помочь с поисками сына

Мать пропавшего в Сирии журналиста попросила Путина помочь с поисками сына - РИА Новости, 19.12.2024

Мать пропавшего в Сирии журналиста попросила Путина помочь с поисками сына

Мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса попросила президента РФ Владимира Путина помочь с поисками сына, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T03:05:00+03:00

2024-12-19T03:05:00+03:00

2024-12-19T03:23:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса попросила президента РФ Владимира Путина помочь с поисками сына, сообщает телеканал NBC News. "Мать американского журналиста Остина Тайса написала письмо президенту России Владимиру Путину в среду, попросив его помочь с поисками сына, который пропал в Сирии около десяти лет назад", - указывает телеканал. В письме, выдержки из которого приводит NBC, Дебра Тайс говорит, что связи президента РФ в Сирии могут помочь найти Остина. В комментарии телеканалу Тайс пояснила, что обращается к влиятельным людям, которые могли бы посодействовать поискам сына, предположив, что благодаря длительному присутствию в Сирии российские военные могут иметь информацию, которая помогла бы в поисках. Ранее Дебра Тайс написала израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху письмо, в котором заявила, что, по ее информации, Остин может находиться в тюрьме рядом с сирийской столицей Дамаском. Дебра Тайс попросила Нетаньяху приостановить воздушную операцию Израиля в Сирии, чтобы спасатели могли обследовать место, где, вероятно, находится ее сын. Президент США Джо Байден ранее призывал правительство Сирии к совместной работе по возвращению американского журналиста Остина Тайса по случаю 12-летней годовщины с момента его задержания в стране. Госдепартамент США утверждал, что прежнее сирийское правительство якобы удерживало Тайса в неизвестных условиях, и что Вашингтон уже неоднократно предлагал варианты по возращению его на родину. Тайс сотрудничал с газетой Washington Post в качестве фрилансера. В августе 2012 года издание, ссылаясь на источники, сообщило, что он был взят в плен войсками сирийского правительства.

https://ria.ru/20241219/putin-1989956701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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