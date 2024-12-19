https://ria.ru/20241219/sirija-1990021123.html

Глава МИД Турции не считает произошедшее в Сирии захватом власти

Глава МИД Турции не считает произошедшее в Сирии захватом власти - РИА Новости, 19.12.2024

Глава МИД Турции не считает произошедшее в Сирии захватом власти

Называть произошедшее в Сирии "захватом власти" ошибочно, считает глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T01:25:00+03:00

2024-12-19T01:25:00+03:00

2024-12-19T01:25:00+03:00

в мире

россия

москва

башар асад

хакан фидан

дональд трамп

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988092222_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_7b58ded29433828f82db6c7f6cab2035.jpg

АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Называть произошедшее в Сирии "захватом власти" ошибочно, считает глава МИД Турции Хакан Фидан. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что считает Турцию и её президента Реджепа Тайипа Эрдогана основными силами, стоящими за недавними событиями в Сирии, которые привели к падению режима президента Башара Асада. "Прежде всего, позвольте сказать, что мы не можем называть это захватом власти, поскольку это было бы ошибочным в отношении того, что происходило в Сирии, с сирийским народом. Это не захват власти", - сказал Фидан в интервью "Аль-Джазира", комментируя заявления Трампа. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241218/vtorzhenie-1989955004.html

https://ria.ru/20241123/tramp-1985354954.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, башар асад, хакан фидан, дональд трамп, обострение ситуации в сирии — 2024