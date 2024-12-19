Глава МИД Турции не считает произошедшее в Сирии захватом власти
Глава МИД Турции Фидан: называть произошедшее в Сирии захватом власти ошибочно
© AP Photo / Hussein MallaЧлены отрядов вооруженной оппозиции возле брошенного танка армии САР в Дамаске, Сирия
© AP Photo / Hussein Malla
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле брошенного танка армии САР в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Называть произошедшее в Сирии "захватом власти" ошибочно, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что считает Турцию и её президента Реджепа Тайипа Эрдогана основными силами, стоящими за недавними событиями в Сирии, которые привели к падению режима президента Башара Асада.
"Прежде всего, позвольте сказать, что мы не можем называть это захватом власти, поскольку это было бы ошибочным в отношении того, что происходило в Сирии, с сирийским народом. Это не захват власти", - сказал Фидан в интервью "Аль-Джазира", комментируя заявления Трампа.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.