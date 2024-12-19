https://ria.ru/20241219/shveytsariya-1990140933.html

Швейцария продолжает сближение с НАТО в ущерб своему "нейтральному" статусу

Швейцария продолжает сближение с НАТО в ущерб своему "нейтральному" статусу - РИА Новости, 19.12.2024

Швейцария продолжает сближение с НАТО в ущерб своему "нейтральному" статусу

Швейцария в 2024 году продолжила сближение с НАТО в ущерб своему статусу "нейтральной страны" и двусторонним отношениям с Россией, заявил российским журналистам РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:02:00+03:00

2024-12-19T14:02:00+03:00

2024-12-19T14:02:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Швейцария в 2024 году продолжила сближение с НАТО в ущерб своему статусу "нейтральной страны" и двусторонним отношениям с Россией, заявил российским журналистам в Берне посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. "Очевидно, что продолжающееся сближение Швейцарии с НАТО, к которому её старательно подталкивают некоторые внешние и внутренние силы, не идёт на пользу ни нашим двусторонним отношениям, ни попыткам Берна позиционировать себя на международной арене в качестве "нейтрального" государства и "честного брокера", - сказал он. Гармонин добавил, что открытие офиса связи НАТО в Женеве в 2024 году стало явным символом сближения Берна с Североатлантическим альянсом. "В новом году намерены продолжать диалог со швейцарскими представителями. Диалог будем выстраивать с опорой на национальные интересы России и без скидок на мнимую нейтральность", - заключил дипломат. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.

https://ria.ru/20241130/shveytsariya-1986593375.html

https://ria.ru/20241130/shveytsariya-1986596724.html

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в мире, швейцария, россия, берн (кантон), сергей гармонин, сергей лавров, нато, евросоюз, оон