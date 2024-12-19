https://ria.ru/20241219/selo-1990193965.html

Работа на селе становится все более интересной, заявил Путин

Работа на селе становится все более интересной, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Работа на селе становится все более интересной, заявил Путин

Работа на селе становится все более интересной, там требуются специалисты высокого класса и разных направлений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:01:00+03:00

2024-12-19T16:01:00+03:00

2024-12-19T17:26:00+03:00

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Работа на селе становится все более интересной, там требуются специалисты высокого класса и разных направлений, заявил президент России Владимир Путин. "Работа на селе становится все более интересной. Это индустрия уже. Она требует специалистов высокого класса, высокой квалификации. Причем разных уровней – и в области биологии, и в области химии, ну, агрономы - это традиционно… в области генетики", - сказал президент на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Путин отметил, что, по его мнению, говорить об этом нужно не только на мероприятиях подобного рода раз в год, а постоянно. "И нужно, чтобы мы… создавали условия для молодых людей, которые бы приходили и с интересом работали в этом секторе экономики", - подчеркнул Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024