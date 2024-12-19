https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990236601.html

Генсек ООН прокомментировал возможность снятия санкций с Сирии

Генсек ООН прокомментировал возможность снятия санкций с Сирии - РИА Новости, 19.12.2024

Генсек ООН прокомментировал возможность снятия санкций с Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя возможность снятия санкций с Сирии, заявил, что рестрикции вводились против правительства Башара Асада,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:43:00+03:00

2024-12-19T17:43:00+03:00

2024-12-19T17:43:00+03:00

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ООН, 19 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя возможность снятия санкций с Сирии, заявил, что рестрикции вводились против правительства Башара Асада, а со сменой власти "ситуация изменилась". "Санкции вводились против режима Асада. Ситуация изменилась. Очевидно, что мы находимся в процессе перехода власти, и в процессе перехода, я думаю, обеим сторонам предстоит проделать большую работу, но я верю, что в той драматической ситуации, которая у нас есть в Сирии, должен быть хотя бы первый жест, демонстрирующий солидарность с сирийским народом, пока не будут выполнены условия для отмены всех санкций", – сказал Гутерреш журналистам. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

https://ria.ru/20241217/nebenzja-1989781977.html

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россия

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в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, антониу гутерреш, оон, обострение ситуации в сирии — 2024