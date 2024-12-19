https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990199148.html

"Бог с ними". Путин высказался об антироссийских санкциях Запада

"Бог с ними". Путин высказался об антироссийских санкциях Запада - РИА Новости, 19.12.2024

"Бог с ними". Путин высказался об антироссийских санкциях Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает санкции, которые страны Запада вводят против России. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:13:00+03:00

2024-12-19T16:13:00+03:00

2024-12-19T16:32:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не считает санкции, которые страны Запада вводят против России."Сорок уже (тысяч санкций - ред.) по-моему. Ну я, честно говоря, не считаю. Бог с ними", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/sanktsii-1982336309.html

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россия, владимир путин, в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024