https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990199148.html
"Бог с ними". Путин высказался об антироссийских санкциях Запада
"Бог с ними". Путин высказался об антироссийских санкциях Запада - РИА Новости, 19.12.2024
"Бог с ними". Путин высказался об антироссийских санкциях Запада
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает санкции, которые страны Запада вводят против России. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:13:00+03:00
2024-12-19T16:13:00+03:00
2024-12-19T16:32:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не считает санкции, которые страны Запада вводят против России."Сорок уже (тысяч санкций - ред.) по-моему. Ну я, честно говоря, не считаю. Бог с ними", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/sanktsii-1982336309.html
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россия, владимир путин, в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Владимир Путин, В мире, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
"Бог с ними". Путин высказался об антироссийских санкциях Запада
Путин заявил, что не считает санкции, которые Запад вводит против России