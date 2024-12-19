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"Бог с ними". Путин высказался об антироссийских санкциях Запада - РИА Новости, 19.12.2024
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16:13 19.12.2024 (обновлено: 16:32 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990199148.html
"Бог с ними". Путин высказался об антироссийских санкциях Запада
"Бог с ними". Путин высказался об антироссийских санкциях Запада - РИА Новости, 19.12.2024
"Бог с ними". Путин высказался об антироссийских санкциях Запада
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает санкции, которые страны Запада вводят против России. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:13:00+03:00
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россия
владимир путин
в мире
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не считает санкции, которые страны Запада вводят против России."Сорок уже (тысяч санкций - ред.) по-моему. Ну я, честно говоря, не считаю. Бог с ними", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Владимир Путин, В мире, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
"Бог с ними". Путин высказался об антироссийских санкциях Запада

Путин заявил, что не считает санкции, которые Запад вводит против России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не считает санкции, которые страны Запада вводят против России.
"Сорок уже (тысяч санкций - ред.) по-моему. Ну я, честно говоря, не считаю. Бог с ними", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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СМИ: на Западе обсуждают шанс снятия санкций с России после победы Трампа
7 ноября, 03:35
 
РоссияВладимир ПутинВ миреПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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