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В Финляндии задержали летевший в Россию частный самолет
В Финляндии задержали летевший в Россию частный самолет - РИА Новости, 19.12.2024
В Финляндии задержали летевший в Россию частный самолет
Летевший в Россию частный самолет задержан в Хельсинки, сообщает портал LRT. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:53:00+03:00
2024-12-19T09:53:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Летевший в Россию частный самолет задержан в Хельсинки, сообщает портал LRT. "В аэропорту Хельсинки задержали зарегистрированный в Литве частный самолет, который намеревался лететь в Россию, но его рейс вызвал подозрения у финских властей из-за возможного обхода санкций. Самолет был продан новым владельцам при посредничестве государственного служащего Ритиса Дулинскаса, а перевозил его в Россию другой пилот, у которого уже были связи с российским бизнесом", - говорится в сообщении. По данным портала, 4 декабря в аэропорту Хельсинки приземлился частный самолет Beechcraft, прилетевший из Латвии. Отмечается, что посадка в аэропорту не была заранее запланирована, а направлялось воздушное судно в международный аэропорт Пскова. "Подозрения вызвали не только направление полета (ведь лететь из Латвии прямо в Псков в два раза быстрее, чем через Хельсинки), но и сам зарегистрированный в Литве самолет. Выяснилось, что самолет доставлялся новому покупателю, а пилотировали его граждане Латвии и Литвы", - сообщает портал. Подчеркивается, что по состоянию на 17 декабря самолет все еще оставался в Хельсинки, а финские журналисты подтвердили его задержание. Однако, по данным портала, финские чиновники отказались давать комментарии, но не опровергли факт задержания литовского самолета.
https://ria.ru/20241216/finljandija-1989510856.html
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в мире, хельсинки, россия, латвия, финляндия
В мире, Хельсинки, Россия, Латвия, Финляндия
В Финляндии задержали летевший в Россию частный самолет
В Хельсинки задержали летевший в Россию частный самолет