https://ria.ru/20241219/samolet-1990041638.html

На борту пропавшего на Камчатке самолета могли находится три человека

На борту пропавшего на Камчатке самолета могли находится три человека - РИА Новости, 19.12.2024

На борту пропавшего на Камчатке самолета могли находится три человека

На борту пропавшего на Камчатке Ан-2, предварительно, находятся три человека, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T07:56:00+03:00

2024-12-19T07:56:00+03:00

2024-12-19T07:57:00+03:00

камчатка

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

камчатский край

петропавловск-камчатский

ан-2

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На борту пропавшего на Камчатке Ан-2, предварительно, находятся три человека, сообщил представитель Росавиации."В Камчатском крае ведутся поиски самолета Ан-2... предварительно: на борту Ан-2 - три человека (два пилота и сопровождающий груз)", - говорится в сообщении.Уточняется, что воздушное судно с регистрационным номером RA-33555 совершало полет по маршруту Мильково – Оссора. Сработал аварийный радиомаяк."На поиски пропавшего Ан-2 вылетели два поисково-спасательных воздушных судна Росавиации – вертолеты Ми-8Т Камчатского авиационного предприятия. На бортах вылетевших из аэропортов Петропавловск-Камчатский (Елизово) и Тиличики ПСВС – спасатели подведомственного Росавиации ФКУ "Камчатская региональная поисково-спасательная база", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240807/samolet-1964539365.html

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, ан-2