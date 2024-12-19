https://ria.ru/20241219/samolet-1990041638.html
На борту пропавшего на Камчатке самолета могли находится три человека
На борту пропавшего на Камчатке самолета могли находится три человека - РИА Новости, 19.12.2024
На борту пропавшего на Камчатке самолета могли находится три человека
На борту пропавшего на Камчатке Ан-2, предварительно, находятся три человека, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:56:00+03:00
2024-12-19T07:56:00+03:00
2024-12-19T07:57:00+03:00
камчатка
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
ан-2
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На борту пропавшего на Камчатке Ан-2, предварительно, находятся три человека, сообщил представитель Росавиации."В Камчатском крае ведутся поиски самолета Ан-2... предварительно: на борту Ан-2 - три человека (два пилота и сопровождающий груз)", - говорится в сообщении.Уточняется, что воздушное судно с регистрационным номером RA-33555 совершало полет по маршруту Мильково – Оссора. Сработал аварийный радиомаяк."На поиски пропавшего Ан-2 вылетели два поисково-спасательных воздушных судна Росавиации – вертолеты Ми-8Т Камчатского авиационного предприятия. На бортах вылетевших из аэропортов Петропавловск-Камчатский (Елизово) и Тиличики ПСВС – спасатели подведомственного Росавиации ФКУ "Камчатская региональная поисково-спасательная база", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240807/samolet-1964539365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, ан-2
Камчатка, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Ан-2
На борту пропавшего на Камчатке самолета могли находится три человека
Росавиация: на борту пропавшего на Камчатке Ан-2 могли находится три человека