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На борту пропавшего на Камчатке самолета могли находится три человека - РИА Новости, 19.12.2024
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07:56 19.12.2024 (обновлено: 07:57 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/samolet-1990041638.html
На борту пропавшего на Камчатке самолета могли находится три человека
На борту пропавшего на Камчатке самолета могли находится три человека - РИА Новости, 19.12.2024
На борту пропавшего на Камчатке самолета могли находится три человека
На борту пропавшего на Камчатке Ан-2, предварительно, находятся три человека, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:56:00+03:00
2024-12-19T07:57:00+03:00
камчатка
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
ан-2
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На борту пропавшего на Камчатке Ан-2, предварительно, находятся три человека, сообщил представитель Росавиации."В Камчатском крае ведутся поиски самолета Ан-2... предварительно: на борту Ан-2 - три человека (два пилота и сопровождающий груз)", - говорится в сообщении.Уточняется, что воздушное судно с регистрационным номером RA-33555 совершало полет по маршруту Мильково – Оссора. Сработал аварийный радиомаяк."На поиски пропавшего Ан-2 вылетели два поисково-спасательных воздушных судна Росавиации – вертолеты Ми-8Т Камчатского авиационного предприятия. На бортах вылетевших из аэропортов Петропавловск-Камчатский (Елизово) и Тиличики ПСВС – спасатели подведомственного Росавиации ФКУ "Камчатская региональная поисково-спасательная база", - добавляется в сообщении.
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камчатка
камчатский край
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камчатка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, ан-2
Камчатка, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Ан-2
На борту пропавшего на Камчатке самолета могли находится три человека

Росавиация: на борту пропавшего на Камчатке Ан-2 могли находится три человека

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Ан-2. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На борту пропавшего на Камчатке Ан-2, предварительно, находятся три человека, сообщил представитель Росавиации.
Камчатском крае ведутся поиски самолета Ан-2... предварительно: на борту Ан-2 - три человека (два пилота и сопровождающий груз)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что воздушное судно с регистрационным номером RA-33555 совершало полет по маршруту Мильково – Оссора. Сработал аварийный радиомаяк.
"На поиски пропавшего Ан-2 вылетели два поисково-спасательных воздушных судна Росавиации – вертолеты Ми-8Т Камчатского авиационного предприятия. На бортах вылетевших из аэропортов Петропавловск-Камчатский (Елизово) и Тиличики ПСВС – спасатели подведомственного Росавиации ФКУ "Камчатская региональная поисково-спасательная база", - добавляется в сообщении.
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КамчаткаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийАн-2
 
 
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