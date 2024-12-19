https://ria.ru/20241219/samolet-1990039830.html

В поисках пропавшего на Камчатке Ан-2 задействовали три воздушных судна

В поисках пропавшего на Камчатке Ан-2 задействовали три воздушных судна - РИА Новости, 19.12.2024

В поисках пропавшего на Камчатке Ан-2 задействовали три воздушных судна

В поисках самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, задействованы три воздушных судна, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев, передает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T07:20:00+03:00

2024-12-19T07:20:00+03:00

2024-12-19T07:20:00+03:00

происшествия

камчатка

сергей лебедев

следственный комитет россии (ск рф)

ан-2

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. В поисках самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, задействованы три воздушных судна, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев, передает пресс-служба правительства края. "В поисках задействовано более десятка спасателей, 5 снегоходов и 3 воздушных судна. Приведена в готовность группа спасателей в Ключах, Усть-Камчатске и Оссоре", - сообщил Лебедев. Ранее он заявил, что сигнал о срабатывании системы аварийной посадки самолета Ан-2 бортовой номер 33555 авиакомпании "Фаир Авиа" поступил с высоты 700 метров. Борт совершал перелет по маршруту село Мильково - село Оссора. На борту были три человека. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи поселок Ключи, который находится в 80 километрах в южном-юго-восточном направлении. Прокуратура и СК начали свои проверки по факту пропажи самолета.

https://ria.ru/20240807/samolet-1964539365.html

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камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, сергей лебедев, следственный комитет россии (ск рф), ан-2