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В поисках пропавшего на Камчатке Ан-2 задействовали три воздушных судна - РИА Новости, 19.12.2024
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07:20 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/samolet-1990039830.html
В поисках пропавшего на Камчатке Ан-2 задействовали три воздушных судна
В поисках пропавшего на Камчатке Ан-2 задействовали три воздушных судна - РИА Новости, 19.12.2024
В поисках пропавшего на Камчатке Ан-2 задействовали три воздушных судна
В поисках самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, задействованы три воздушных судна, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев, передает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:20:00+03:00
2024-12-19T07:20:00+03:00
происшествия
камчатка
сергей лебедев
следственный комитет россии (ск рф)
ан-2
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. В поисках самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, задействованы три воздушных судна, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев, передает пресс-служба правительства края. "В поисках задействовано более десятка спасателей, 5 снегоходов и 3 воздушных судна. Приведена в готовность группа спасателей в Ключах, Усть-Камчатске и Оссоре", - сообщил Лебедев. Ранее он заявил, что сигнал о срабатывании системы аварийной посадки самолета Ан-2 бортовой номер 33555 авиакомпании "Фаир Авиа" поступил с высоты 700 метров. Борт совершал перелет по маршруту село Мильково - село Оссора. На борту были три человека. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи поселок Ключи, который находится в 80 километрах в южном-юго-восточном направлении. Прокуратура и СК начали свои проверки по факту пропажи самолета.
https://ria.ru/20240807/samolet-1964539365.html
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происшествия, камчатка, сергей лебедев, следственный комитет россии (ск рф), ан-2
Происшествия, Камчатка, Сергей Лебедев, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-2
В поисках пропавшего на Камчатке Ан-2 задействовали три воздушных судна

В поисках пропавшего на Камчатке Ан-2 задействовали около десятка спасателей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Ан-2. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. В поисках самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, задействованы три воздушных судна, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев, передает пресс-служба правительства края.
"В поисках задействовано более десятка спасателей, 5 снегоходов и 3 воздушных судна. Приведена в готовность группа спасателей в Ключах, Усть-Камчатске и Оссоре", - сообщил Лебедев.
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Ранее он заявил, что сигнал о срабатывании системы аварийной посадки самолета Ан-2 бортовой номер 33555 авиакомпании "Фаир Авиа" поступил с высоты 700 метров. Борт совершал перелет по маршруту село Мильково - село Оссора. На борту были три человека. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи поселок Ключи, который находится в 80 километрах в южном-юго-восточном направлении.
Прокуратура и СК начали свои проверки по факту пропажи самолета.
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ПроисшествияКамчаткаСергей ЛебедевСледственный комитет России (СК РФ)Ан-2
 
 
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