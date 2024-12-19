https://ria.ru/20241219/samolet-1990038848.html

Самолет Ан-2 на Камчатке пропал неподалеку от поселка Ключи

Самолет Ан-2 на Камчатке пропал неподалеку от поселка Ключи - РИА Новости, 19.12.2024

Самолет Ан-2 на Камчатке пропал неподалеку от поселка Ключи

Место пропажи самолета Ан-2 на Камчатке находится неподалеку от поселка Ключи Усть-Камчатского района, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр по ЧС... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T07:02:00+03:00

2024-12-19T07:02:00+03:00

2024-12-19T11:24:00+03:00

происшествия

камчатка

усть-камчатский район

россия

сергей лебедев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ан-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/42/1473304234_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c2fe98f9bfb29bef67a55fbf54380486.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Место пропажи самолета Ан-2 на Камчатке находится неподалеку от поселка Ключи Усть-Камчатского района, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр по ЧС региона Сергей Лебедев. "В 4:45 мск поступила информация о том, что на борту Ан-2, бортовой номер 33555, авиакомпании "Фаир Авиа" сработала система аварийной посадки на высоте 700 метров. Совершал перелет по маршруту Мильково — Оссора. Информация о количестве пассажиров — три члена экипажа. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи поселок Ключи, который находится в 80 километрах в южном, юго-восточном направлении", — сообщил министр. Из села Тиличики к месту срабатывания аварийного сигнала вылетел борт Ми-8 "Камчатского авиационного предприятия" с тремя спасателями ФГУП "Камчатское РПСБ". Также другим бортом вылетают спасатели ПСО ГУ МЧС России по Камчатскому краю в составе шести человек, спасатели ПСО КГКУ "ЦОД" в составе четырех человек. Прокуратура и СК начали свои проверки по факту пропажи самолета.

https://ria.ru/20240807/samolet-1964539365.html

https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html

камчатка

усть-камчатский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, усть-камчатский район, россия, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ан-2, ми-8 амтш