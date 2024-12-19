https://ria.ru/20241219/samolet-1990038848.html
Самолет Ан-2 на Камчатке пропал неподалеку от поселка Ключи
Самолет Ан-2 на Камчатке пропал неподалеку от поселка Ключи - РИА Новости, 19.12.2024
Самолет Ан-2 на Камчатке пропал неподалеку от поселка Ключи
Место пропажи самолета Ан-2 на Камчатке находится неподалеку от поселка Ключи Усть-Камчатского района, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр по ЧС... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:02:00+03:00
2024-12-19T07:02:00+03:00
2024-12-19T11:24:00+03:00
происшествия
камчатка
усть-камчатский район
россия
сергей лебедев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ан-2
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Место пропажи самолета Ан-2 на Камчатке находится неподалеку от поселка Ключи Усть-Камчатского района, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр по ЧС региона Сергей Лебедев. "В 4:45 мск поступила информация о том, что на борту Ан-2, бортовой номер 33555, авиакомпании "Фаир Авиа" сработала система аварийной посадки на высоте 700 метров. Совершал перелет по маршруту Мильково — Оссора. Информация о количестве пассажиров — три члена экипажа. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи поселок Ключи, который находится в 80 километрах в южном, юго-восточном направлении", — сообщил министр. Из села Тиличики к месту срабатывания аварийного сигнала вылетел борт Ми-8 "Камчатского авиационного предприятия" с тремя спасателями ФГУП "Камчатское РПСБ". Также другим бортом вылетают спасатели ПСО ГУ МЧС России по Камчатскому краю в составе шести человек, спасатели ПСО КГКУ "ЦОД" в составе четырех человек. Прокуратура и СК начали свои проверки по факту пропажи самолета.
https://ria.ru/20240807/samolet-1964539365.html
https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, усть-камчатский район, россия, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ан-2, ми-8 амтш
Происшествия, Камчатка, Усть-Камчатский район, Россия, Сергей Лебедев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ан-2, Ми-8 АМТШ
Самолет Ан-2 на Камчатке пропал неподалеку от поселка Ключи
Место пропажи Ан-2 находится недалеко от поселка Ключи Усть-Камчатского района