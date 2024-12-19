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Прокуратура на Камчатке начала проверку после пропажи самолета Ан-2 - РИА Новости, 19.12.2024
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06:32 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/samolet-1990037015.html
Прокуратура на Камчатке начала проверку после пропажи самолета Ан-2
Прокуратура на Камчатке начала проверку после пропажи самолета Ан-2 - РИА Новости, 19.12.2024
Прокуратура на Камчатке начала проверку после пропажи самолета Ан-2
Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту пропажи на севере полуострова самолета Ан-2, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T06:32:00+03:00
2024-12-19T06:32:00+03:00
происшествия
камчатский край
дальневосточная транспортная прокуратура
ан-2
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту пропажи на севере полуострова самолета Ан-2, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, сегодня около 13.00 по камчатскому времени утеряна связь с воздушным судном Ан-2, следовавшим из села Мильково в поселок Оссора Камчатского края. В установленное время в пункт назначения судно не прибыло. Организованы спасательные мероприятия", - говорится в сообщении. Самолет Ан-2, по предварительным данным, осуществлял коммерческую перевозку груза по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик. В оперативных службах региона РИА Новости сообщили, что по предварительным данным на борту было три члена экипажа, без пассажиров.
https://ria.ru/20240623/samolet-1954831179.html
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происшествия, камчатский край, дальневосточная транспортная прокуратура, ан-2
Происшествия, Камчатский край, Дальневосточная транспортная прокуратура, Ан-2
Прокуратура на Камчатке начала проверку после пропажи самолета Ан-2

Прокуратура начала проверку после пропажи на севере Камчатки самолета Ан-2

CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2
Самолет Ан-2. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту пропажи на севере полуострова самолета Ан-2, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, сегодня около 13.00 по камчатскому времени утеряна связь с воздушным судном Ан-2, следовавшим из села Мильково в поселок Оссора Камчатского края. В установленное время в пункт назначения судно не прибыло. Организованы спасательные мероприятия", - говорится в сообщении.
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23 июня, 11:36
Самолет Ан-2, по предварительным данным, осуществлял коммерческую перевозку груза по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик.
В оперативных службах региона РИА Новости сообщили, что по предварительным данным на борту было три члена экипажа, без пассажиров.
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ПроисшествияКамчатский крайДальневосточная транспортная прокуратураАн-2
 
 
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