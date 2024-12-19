https://ria.ru/20241219/samolet-1990037015.html

Прокуратура на Камчатке начала проверку после пропажи самолета Ан-2

Прокуратура на Камчатке начала проверку после пропажи самолета Ан-2 - РИА Новости, 19.12.2024

Прокуратура на Камчатке начала проверку после пропажи самолета Ан-2

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту пропажи на севере полуострова самолета Ан-2, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T06:32:00+03:00

2024-12-19T06:32:00+03:00

2024-12-19T06:32:00+03:00

происшествия

камчатский край

дальневосточная транспортная прокуратура

ан-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/50/1473305002_0:168:3014:1863_1920x0_80_0_0_16fa80c56abf30137dacea3fceed7ebe.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту пропажи на севере полуострова самолета Ан-2, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, сегодня около 13.00 по камчатскому времени утеряна связь с воздушным судном Ан-2, следовавшим из села Мильково в поселок Оссора Камчатского края. В установленное время в пункт назначения судно не прибыло. Организованы спасательные мероприятия", - говорится в сообщении. Самолет Ан-2, по предварительным данным, осуществлял коммерческую перевозку груза по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик. В оперативных службах региона РИА Новости сообщили, что по предварительным данным на борту было три члена экипажа, без пассажиров.

https://ria.ru/20240623/samolet-1954831179.html

https://ria.ru/20240807/samolet-1964539365.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатский край, дальневосточная транспортная прокуратура, ан-2