https://ria.ru/20241219/samolet-1990035634.html

На Камчатке пропал самолет Ан-2

На Камчатке пропал самолет Ан-2 - РИА Новости, 19.12.2024

На Камчатке пропал самолет Ан-2

На севере Камчатки пропал самолет Ан-2, летевший в поселок Оссора, сообщил в соцсети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T06:10:00+03:00

2024-12-19T06:10:00+03:00

2024-12-19T09:10:00+03:00

происшествия

камчатка

ан-2

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. На севере Камчатки пропал самолет Ан-2, летевший в поселок Оссора, сообщил в соцсети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев."У нас происшествие. Пропал борт Ан-2, осуществлявший коммерческую перевозку груза. Маршрут Мильково — Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик аварийный", — написал он.Министр уточнил, что в 4:45 мск на борту Ан-2 авиакомпании "Фаир Авиа" сработала система аварийной посадки на высоте 700 метров. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи самолета — поселок Ключи, который находится в 80 километрах в южном-юго-восточном направлении.По данным Росавиации, на борту было три человека — два пилота и сопровождающий груз.Началась спасательная операция. В поисках участвуют более десятка спасателей, пять снегоходов и три воздушных судна. Однако поиск самолета с воздуха пришлось прекратить из-за плохой погоды.Камчатская транспортная прокуратура и краевое управление Следственного комитета проводят проверку по статье "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта".

https://ria.ru/20241028/video-1980564938.html

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, ан-2