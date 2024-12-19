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На Камчатке пропал самолет Ан-2 - РИА Новости, 19.12.2024
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06:10 19.12.2024 (обновлено: 09:10 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/samolet-1990035634.html
На Камчатке пропал самолет Ан-2
На Камчатке пропал самолет Ан-2 - РИА Новости, 19.12.2024
На Камчатке пропал самолет Ан-2
На севере Камчатки пропал самолет Ан-2, летевший в поселок Оссора, сообщил в соцсети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T06:10:00+03:00
2024-12-19T09:10:00+03:00
происшествия
камчатка
ан-2
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. На севере Камчатки пропал самолет Ан-2, летевший в поселок Оссора, сообщил в соцсети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев.&quot;У нас происшествие. Пропал борт Ан-2, осуществлявший коммерческую перевозку груза. Маршрут Мильково — Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик аварийный&quot;, — написал он.Министр уточнил, что в 4:45 мск на борту Ан-2 авиакомпании "Фаир Авиа" сработала система аварийной посадки на высоте 700 метров. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи самолета — поселок Ключи, который находится в 80 километрах в южном-юго-восточном направлении.По данным Росавиации, на борту было три человека — два пилота и сопровождающий груз.Началась спасательная операция. В поисках участвуют более десятка спасателей, пять снегоходов и три воздушных судна. Однако поиск самолета с воздуха пришлось прекратить из-за плохой погоды.Камчатская транспортная прокуратура и краевое управление Следственного комитета проводят проверку по статье "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта".
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происшествия, камчатка, ан-2
Происшествия, Камчатка, Ан-2
На Камчатке пропал самолет Ан-2

На Камчатке пропал самолет Ан-2, летевший в поселок Оссора

© Flickr / Dmitry TerekhovСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Flickr / Dmitry Terekhov
Самолет Ан-2. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. На севере Камчатки пропал самолет Ан-2, летевший в поселок Оссора, сообщил в соцсети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев.
«

"У нас происшествие. Пропал борт Ан-2, осуществлявший коммерческую перевозку груза. Маршрут Мильково — Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик аварийный", — написал он.

Министр уточнил, что в 4:45 мск на борту Ан-2 авиакомпании "Фаир Авиа" сработала система аварийной посадки на высоте 700 метров. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи самолета — поселок Ключи, который находится в 80 километрах в южном-юго-восточном направлении.
По данным Росавиации, на борту было три человека — два пилота и сопровождающий груз.
Началась спасательная операция. В поисках участвуют более десятка спасателей, пять снегоходов и три воздушных судна. Однако поиск самолета с воздуха пришлось прекратить из-за плохой погоды.
Камчатская транспортная прокуратура и краевое управление Следственного комитета проводят проверку по статье "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта".
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ПроисшествияКамчаткаАн-2
 
 
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