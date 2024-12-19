https://ria.ru/20241219/salkov-1990268356.html

"Росатом" намерен предложить мировому рынку свои промышленные роботы

"Росатом" намерен предложить мировому рынку свои промышленные роботы - РИА Новости, 19.12.2024

"Росатом" намерен предложить мировому рынку свои промышленные роботы

"Росатом" развивает у себя направление промышленной робототехники и намерен выйти с этой продукцией на рынки дружественных стран, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T20:38:00+03:00

2024-12-19T20:38:00+03:00

2024-12-19T20:38:00+03:00

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийский экономический союз

россия

белоруссия

технологии

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Росатом" развивает у себя направление промышленной робототехники и намерен выйти с этой продукцией на рынки дружественных стран, рассказал РИА Новости генеральный директор АО "Росатом Сервис" Евгений Сальков. По его словам, российской атомной отраслью уже накоплены определенные компетенции. В силу отраслевой специфики существует ряд технологических операций, связанных с выводом из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов, обращением с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. "Для их выполнения как раз применяются специализированные робототехнические комплексы – условно мы называем их экстремальными, или атомными роботами. Они способны выдерживать сильное радиационное поле или высокую температуру", - пояснил Сальков. "Отдельное направление — практически безлюдный, полностью автоматизированный завод по переработке облученного ядерного топлива в рамках проекта "Прорыв". Для него разрабатывается целый класс экстремальных роботов", - добавил он. Помимо этого, для "Росатома" большой интерес представляет промышленная робототехника – направление, которое сейчас и развивает группа компаний "Росатом Сервис", отметил Сальков. Он рассказал об уже имеющейся в "Росатоме" линейке промышленных роботов "АтомИнтелМаш" (АИМ). "Это тщательно продуманная с точки зрения спроса и технических характеристик линейка промышленных роботов. Они прежде всего нацелены на выполнение ряда критически важных функций на производстве – сварка, паллетирование, укладка на поддоны и других. Могут применяться в различных отраслях – машиностроение, производство, металлообработка. Все указанные функции, безусловно, может выполнять и человек, однако внедрение наших решений позволит выполнять эти задачи в разы быстрее и эффективнее", - сказал Сальков. Сегодня в линейке промышленных роботов под брендом "АИМ" — 43 модели, поделенные на девять серий. Каждая из этих серий ориентирована на применение в определенных технологических процессах, добавил собеседник агентства. "В нашей линейке есть также уникальные роботы, способные перемещать грузы до 3000 килограммов. В этом году мы осуществили поставку заказчику робототехнического комплекса на базе робота грузоподъемностью 1200 килограммов", - сказал Сальков. "Для обслуживания роботов АИМ мы создаем сеть сервисных центров по всей стране, обеспечивая бесперебойную сервисную поддержку в течение всего срока службы. Мы также развиваем партнерство с инжиниринговыми компаниями-системными интеграторами, которые внедряют роботов АИМ на предприятиях страны", - отметил гендиректор АО "Росатом Сервис". "Безусловно, мы нацелены на то, что наши роботы стали полностью российскими – от сборки до инжиниринга. Полный технологический цикл производства в ближайшие пять лет будет локализован в России с прохождением соответствующей сертификации в Минпромторге и будет включать местных поставщиков с российскими компонентами. Мы уверены, что наши роботы будут соответствовать всем мировым стандартам качества, но работать они будут на отечественной платформе", - подчеркнул Сальков. По его словам, потенциал у российской промышленной робототехники, безусловно, есть - на это указывает и растущая доля отечественных робототехнических решений, и высокая инициативность крупных корпораций в развитии данного направления. "Мы начали изучать спрос в странах ЕАЭС, активно продвигаем нашу продукцию в Белоруссии, где наблюдаем высокий интерес к роботам АИМ. Соглашение о партнерстве по направлению робототехники уже подписано с ключевыми машиностроительными предприятия Белоруссии, и мы ожидаем плодотворной работы по внедрению наших робототехнических комплексов на местных предприятиях", - добавил Сальков. "Что касается других дружественных стран, нам еще предстоит подготовиться к выходу на их рынки, в настоящий момент в фокусе нашего внимания – развитие уже имеющихся компетенций. Это позволит создать базу для конкурентоспособного на мировой арене направления", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241202/rosatom-1986852325.html

https://ria.ru/20241126/rosatom-1985816769.html

https://ria.ru/20241127/putin-1985902076.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз, россия, белоруссия, технологии