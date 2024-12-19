Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" намерен предложить мировому рынку свои промышленные роботы - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/salkov-1990268356.html
"Росатом" намерен предложить мировому рынку свои промышленные роботы
"Росатом" намерен предложить мировому рынку свои промышленные роботы - РИА Новости, 19.12.2024
"Росатом" намерен предложить мировому рынку свои промышленные роботы
"Росатом" развивает у себя направление промышленной робототехники и намерен выйти с этой продукцией на рынки дружественных стран, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:38:00+03:00
2024-12-19T20:38:00+03:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийский экономический союз
россия
белоруссия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989486767_0:637:1920:1717_1920x0_80_0_0_beb69adb45ab0c4d0dcfe2afe6254350.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Росатом" развивает у себя направление промышленной робототехники и намерен выйти с этой продукцией на рынки дружественных стран, рассказал РИА Новости генеральный директор АО "Росатом Сервис" Евгений Сальков. По его словам, российской атомной отраслью уже накоплены определенные компетенции. В силу отраслевой специфики существует ряд технологических операций, связанных с выводом из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов, обращением с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. "Для их выполнения как раз применяются специализированные робототехнические комплексы – условно мы называем их экстремальными, или атомными роботами. Они способны выдерживать сильное радиационное поле или высокую температуру", - пояснил Сальков. "Отдельное направление — практически безлюдный, полностью автоматизированный завод по переработке облученного ядерного топлива в рамках проекта "Прорыв". Для него разрабатывается целый класс экстремальных роботов", - добавил он. Помимо этого, для "Росатома" большой интерес представляет промышленная робототехника – направление, которое сейчас и развивает группа компаний "Росатом Сервис", отметил Сальков. Он рассказал об уже имеющейся в "Росатоме" линейке промышленных роботов "АтомИнтелМаш" (АИМ). "Это тщательно продуманная с точки зрения спроса и технических характеристик линейка промышленных роботов. Они прежде всего нацелены на выполнение ряда критически важных функций на производстве – сварка, паллетирование, укладка на поддоны и других. Могут применяться в различных отраслях – машиностроение, производство, металлообработка. Все указанные функции, безусловно, может выполнять и человек, однако внедрение наших решений позволит выполнять эти задачи в разы быстрее и эффективнее", - сказал Сальков. Сегодня в линейке промышленных роботов под брендом "АИМ" — 43 модели, поделенные на девять серий. Каждая из этих серий ориентирована на применение в определенных технологических процессах, добавил собеседник агентства. "В нашей линейке есть также уникальные роботы, способные перемещать грузы до 3000 килограммов. В этом году мы осуществили поставку заказчику робототехнического комплекса на базе робота грузоподъемностью 1200 килограммов", - сказал Сальков. "Для обслуживания роботов АИМ мы создаем сеть сервисных центров по всей стране, обеспечивая бесперебойную сервисную поддержку в течение всего срока службы. Мы также развиваем партнерство с инжиниринговыми компаниями-системными интеграторами, которые внедряют роботов АИМ на предприятиях страны", - отметил гендиректор АО "Росатом Сервис". "Безусловно, мы нацелены на то, что наши роботы стали полностью российскими – от сборки до инжиниринга. Полный технологический цикл производства в ближайшие пять лет будет локализован в России с прохождением соответствующей сертификации в Минпромторге и будет включать местных поставщиков с российскими компонентами. Мы уверены, что наши роботы будут соответствовать всем мировым стандартам качества, но работать они будут на отечественной платформе", - подчеркнул Сальков. По его словам, потенциал у российской промышленной робототехники, безусловно, есть - на это указывает и растущая доля отечественных робототехнических решений, и высокая инициативность крупных корпораций в развитии данного направления. "Мы начали изучать спрос в странах ЕАЭС, активно продвигаем нашу продукцию в Белоруссии, где наблюдаем высокий интерес к роботам АИМ. Соглашение о партнерстве по направлению робототехники уже подписано с ключевыми машиностроительными предприятия Белоруссии, и мы ожидаем плодотворной работы по внедрению наших робототехнических комплексов на местных предприятиях", - добавил Сальков. "Что касается других дружественных стран, нам еще предстоит подготовиться к выходу на их рынки, в настоящий момент в фокусе нашего внимания – развитие уже имеющихся компетенций. Это позволит создать базу для конкурентоспособного на мировой арене направления", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241202/rosatom-1986852325.html
https://ria.ru/20241126/rosatom-1985816769.html
https://ria.ru/20241127/putin-1985902076.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989486767_0:457:1920:1897_1920x0_80_0_0_01c26c65a9105b9934b34628ace012e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз, россия, белоруссия, технологии
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийский экономический союз, Россия, Белоруссия, Технологии
"Росатом" намерен предложить мировому рынку свои промышленные роботы

Сальков: "Росатом" намерен предложить мировому рынку свои промышленные роботы

© Фото : АО "Росатом Сервис"Генеральный директор АО "Росатом Сервис" Евгений Сальков
Генеральный директор АО Росатом Сервис Евгений Сальков - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : АО "Росатом Сервис"
Генеральный директор АО "Росатом Сервис" Евгений Сальков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Росатом" развивает у себя направление промышленной робототехники и намерен выйти с этой продукцией на рынки дружественных стран, рассказал РИА Новости генеральный директор АО "Росатом Сервис" Евгений Сальков.
По его словам, российской атомной отраслью уже накоплены определенные компетенции. В силу отраслевой специфики существует ряд технологических операций, связанных с выводом из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов, обращением с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.
Российские атомщики начали заключительный цикл опытно-промышленной эксплуатации инновационного РЕМИКС-топлива, которое должно стать топливом будущего - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"Росатом" начал завершающий цикл испытаний "топлива будущего"
2 декабря, 13:51
"Для их выполнения как раз применяются специализированные робототехнические комплексы – условно мы называем их экстремальными, или атомными роботами. Они способны выдерживать сильное радиационное поле или высокую температуру", - пояснил Сальков.
"Отдельное направление — практически безлюдный, полностью автоматизированный завод по переработке облученного ядерного топлива в рамках проекта "Прорыв". Для него разрабатывается целый класс экстремальных роботов", - добавил он.
Помимо этого, для "Росатома" большой интерес представляет промышленная робототехника – направление, которое сейчас и развивает группа компаний "Росатом Сервис", отметил Сальков.
Он рассказал об уже имеющейся в "Росатоме" линейке промышленных роботов "АтомИнтелМаш" (АИМ).
"Это тщательно продуманная с точки зрения спроса и технических характеристик линейка промышленных роботов. Они прежде всего нацелены на выполнение ряда критически важных функций на производстве – сварка, паллетирование, укладка на поддоны и других. Могут применяться в различных отраслях – машиностроение, производство, металлообработка. Все указанные функции, безусловно, может выполнять и человек, однако внедрение наших решений позволит выполнять эти задачи в разы быстрее и эффективнее", - сказал Сальков.
Сегодня в линейке промышленных роботов под брендом "АИМ" — 43 модели, поделенные на девять серий. Каждая из этих серий ориентирована на применение в определенных технологических процессах, добавил собеседник агентства.
Стенд Росатома - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
"Росатом" подписал контракт на обоснование ядерного центра в Эфиопии
26 ноября, 16:08
"В нашей линейке есть также уникальные роботы, способные перемещать грузы до 3000 килограммов. В этом году мы осуществили поставку заказчику робототехнического комплекса на базе робота грузоподъемностью 1200 килограммов", - сказал Сальков.
"Для обслуживания роботов АИМ мы создаем сеть сервисных центров по всей стране, обеспечивая бесперебойную сервисную поддержку в течение всего срока службы. Мы также развиваем партнерство с инжиниринговыми компаниями-системными интеграторами, которые внедряют роботов АИМ на предприятиях страны", - отметил гендиректор АО "Росатом Сервис".
"Безусловно, мы нацелены на то, что наши роботы стали полностью российскими – от сборки до инжиниринга. Полный технологический цикл производства в ближайшие пять лет будет локализован в России с прохождением соответствующей сертификации в Минпромторге и будет включать местных поставщиков с российскими компонентами. Мы уверены, что наши роботы будут соответствовать всем мировым стандартам качества, но работать они будут на отечественной платформе", - подчеркнул Сальков.
По его словам, потенциал у российской промышленной робототехники, безусловно, есть - на это указывает и растущая доля отечественных робототехнических решений, и высокая инициативность крупных корпораций в развитии данного направления.
"Мы начали изучать спрос в странах ЕАЭС, активно продвигаем нашу продукцию в Белоруссии, где наблюдаем высокий интерес к роботам АИМ. Соглашение о партнерстве по направлению робототехники уже подписано с ключевыми машиностроительными предприятия Белоруссии, и мы ожидаем плодотворной работы по внедрению наших робототехнических комплексов на местных предприятиях", - добавил Сальков.
"Что касается других дружественных стран, нам еще предстоит подготовиться к выходу на их рынки, в настоящий момент в фокусе нашего внимания – развитие уже имеющихся компетенций. Это позволит создать базу для конкурентоспособного на мировой арене направления", - отметил собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
"Росатом" готов реализовывать новые проекты с Казахстаном, заявил Путин
27 ноября, 01:20
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евразийский экономический союзРоссияБелоруссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала