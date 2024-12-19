https://ria.ru/20241219/rossiya-1990183980.html

Путин рассказал о симпатии к России в итальянском обществе

Путин рассказал о симпатии к России в итальянском обществе - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о симпатии к России в итальянском обществе

Симпатия к России сейчас есть в итальянском обществе, это чувствуется, так же, как в России есть определенная симпатия к Италии, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:33:00+03:00

2024-12-19T15:33:00+03:00

2024-12-19T15:47:00+03:00

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

италия

в мире

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Симпатия к России сейчас есть в итальянском обществе, это чувствуется, так же, как в России есть определенная симпатия к Италии, заявил президент России Владимир Путин."Даже несмотря на то, что происходит сегодня, мы чувствуем, в итальянском обществе есть определенная симпатия к России, так же, как у нас есть определенная симпатия к Италии", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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