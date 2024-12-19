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Путин рассказал о симпатии к России в итальянском обществе - РИА Новости, 19.12.2024
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15:33 19.12.2024 (обновлено: 15:47 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/rossiya-1990183980.html
Путин рассказал о симпатии к России в итальянском обществе
Путин рассказал о симпатии к России в итальянском обществе - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о симпатии к России в итальянском обществе
Симпатия к России сейчас есть в итальянском обществе, это чувствуется, так же, как в России есть определенная симпатия к Италии, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:33:00+03:00
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Симпатия к России сейчас есть в итальянском обществе, это чувствуется, так же, как в России есть определенная симпатия к Италии, заявил президент России Владимир Путин."Даже несмотря на то, что происходит сегодня, мы чувствуем, в итальянском обществе есть определенная симпатия к России, так же, как у нас есть определенная симпатия к Италии", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, италия, в мире
Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Италия, В мире
Путин рассказал о симпатии к России в итальянском обществе

Путин: в итальянском обществе сейчас есть симпатия к России, это чувствуется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Симпатия к России сейчас есть в итальянском обществе, это чувствуется, так же, как в России есть определенная симпатия к Италии, заявил президент России Владимир Путин.
"Даже несмотря на то, что происходит сегодня, мы чувствуем, в итальянском обществе есть определенная симпатия к России, так же, как у нас есть определенная симпатия к Италии", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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