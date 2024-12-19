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Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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14:00 19.12.2024 (обновлено: 14:07 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/rossija-1990139939.html
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин
Россия готова к переговорам с Украиной, но нужно, чтобы другая сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, но нужно, чтобы другая сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона - в прямом и переносном смысле этого слова - отказалась от переговоров. Мы-то всегда к этому готовы. Результатом этих переговоров всегда являются компромиссы. &lt;...&gt; Нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, комментируя переговоры с Украиной.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о переговорах с Украиной
Путин, отвечая на вопрос о переговорах с Украиной, заявил, что политика – это и есть искусство компромисса, и Россия всегда к переговорам готова.
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россия, украина, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Украина, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин

Путин заявил, что другая сторона должна быть готова к переговорам и компромиссам

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, но нужно, чтобы другая сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона - в прямом и переносном смысле этого слова - отказалась от переговоров. Мы-то всегда к этому готовы. Результатом этих переговоров всегда являются компромиссы. <...> Нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, комментируя переговоры с Украиной.
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