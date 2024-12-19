https://ria.ru/20241219/rossija-1990139939.html

Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин

Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин

Россия готова к переговорам с Украиной, но нужно, чтобы другая сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:00:00+03:00

2024-12-19T14:00:00+03:00

2024-12-19T14:07:00+03:00

россия

украина

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990135017_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42d39be65497236bca6316e5d24aa2a0.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, но нужно, чтобы другая сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона - в прямом и переносном смысле этого слова - отказалась от переговоров. Мы-то всегда к этому готовы. Результатом этих переговоров всегда являются компромиссы. <...> Нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, комментируя переговоры с Украиной.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241128/putin-1986270442.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о переговорах с Украиной Путин, отвечая на вопрос о переговорах с Украиной, заявил, что политика – это и есть искусство компромисса, и Россия всегда к переговорам готова. 2024-12-19T14:00 true PT1M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024