https://ria.ru/20241219/rossija-1990133600.html

Россия будет принимать решения самостоятельно, заявил Путин

Россия будет принимать решения самостоятельно, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Россия будет принимать решения самостоятельно, заявил Путин

Россия будет принимать решения самостоятельно, без оглядки на чужое мнение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:53:00+03:00

2024-12-19T13:53:00+03:00

2024-12-19T13:56:00+03:00

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

политика

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия будет принимать решения самостоятельно, без оглядки на чужое мнение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я считаю, что Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались. Она окрепла, она стала по-настоящему суверенной страной. И мы принимать решения будем без всякой оглядки на чужое мнение, будем руководствоваться только своими национальными интересами", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989724457.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, политика