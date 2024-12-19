https://ria.ru/20241219/rossija-1990133600.html
Россия будет принимать решения самостоятельно, заявил Путин
Россия будет принимать решения самостоятельно, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия будет принимать решения самостоятельно, заявил Путин
Россия будет принимать решения самостоятельно, без оглядки на чужое мнение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:53:00+03:00
2024-12-19T13:53:00+03:00
2024-12-19T13:56:00+03:00
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
политика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия будет принимать решения самостоятельно, без оглядки на чужое мнение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я считаю, что Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались. Она окрепла, она стала по-настоящему суверенной страной. И мы принимать решения будем без всякой оглядки на чужое мнение, будем руководствоваться только своими национальными интересами", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, политика
Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Политика
Россия будет принимать решения самостоятельно, заявил Путин
Путин: РФ будет принимать решения самостоятельно, без оглядки на чужое мнение