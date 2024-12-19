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Путин рассказал о системах ПРО на боевом дежурстве в Румынии и Польше
Путин рассказал о системах ПРО на боевом дежурстве в Румынии и Польше - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о системах ПРО на боевом дежурстве в Румынии и Польше
На боевом дежурстве в Румынии и Польше стоят 24 новые ракеты системы ПРО, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:05:00+03:00
2024-12-19T13:05:00+03:00
2024-12-19T13:05:00+03:00
румыния
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в мире
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. На боевом дежурстве в Румынии и Польше стоят 24 новые ракеты системы ПРО, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. "Создано два позиционных района - один в Румынии, один в Польше. И там, а там на боевом дежурстве уже стоит под 24 "противоракеты". Я уже не помню. По-моему, называют их "Стандарт-3". В Румынии это, по-моему, модификация "1B" - дальность поражения 300 километров, высота поражения от 80 до 250 километров. В Польше там более грозное оружие, поновее. Там дальность перехвата уже тысяча километров, а высота 500 километров", - сказал Путин. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: шансов сбить "Орешник" ни у кого нет
Шансов сбить "Орешник" ни у кого нет, заявил Путин и рассказал про дальность этих ракет.
2024-12-19T13:05
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, польша, россия, владимир путин, в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024, видео
Румыния, Польша, Россия, Владимир Путин, В мире, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал о системах ПРО на боевом дежурстве в Румынии и Польше
Путин: на боевом дежурстве в Румынии и Польше стоят 24 новые ракеты системы ПРО