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Путин рассказал о системах ПРО на боевом дежурстве в Румынии и Польше

Путин рассказал о системах ПРО на боевом дежурстве в Румынии и Польше - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о системах ПРО на боевом дежурстве в Румынии и Польше

На боевом дежурстве в Румынии и Польше стоят 24 новые ракеты системы ПРО, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:05:00+03:00

2024-12-19T13:05:00+03:00

2024-12-19T13:05:00+03:00

румыния

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в мире

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. На боевом дежурстве в Румынии и Польше стоят 24 новые ракеты системы ПРО, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. "Создано два позиционных района - один в Румынии, один в Польше. И там, а там на боевом дежурстве уже стоит под 24 "противоракеты". Я уже не помню. По-моему, называют их "Стандарт-3". В Румынии это, по-моему, модификация "1B" - дальность поражения 300 километров, высота поражения от 80 до 250 километров. В Польше там более грозное оружие, поновее. Там дальность перехвата уже тысяча километров, а высота 500 километров", - сказал Путин. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: шансов сбить "Орешник" ни у кого нет Шансов сбить "Орешник" ни у кого нет, заявил Путин и рассказал про дальность этих ракет. 2024-12-19T13:05 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

румыния, польша, россия, владимир путин, в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024, видео