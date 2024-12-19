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Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 19.12.2024 (обновлено: 09:15 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/pvo-1990039549.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона
Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона - РИА Новости, 19.12.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 84 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:15:00+03:00
2024-12-19T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
ростовская область
брянская область
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 84 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.При этом:По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, более 30 беспилотников и три ракеты атаковали Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск. Большую часть воздушных целей удалось нейтрализовать, но на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, а под Ростовом из-за падения обломков сбитого аппарата получил ранения местный житель.В Белгородской области дроны повредили два дома, шесть авто и кровлю одного из корпусов сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, добавив, что пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990034598.html
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ростовская область
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россия, безопасность, ростовская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ростовская область, Брянская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона

Силы ПВО за ночь уничтожили 84 беспилотника ВСУ над регионами России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 84 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области
05:49
При этом:
По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, более 30 беспилотников и три ракеты атаковали Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск. Большую часть воздушных целей удалось нейтрализовать, но на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, а под Ростовом из-за падения обломков сбитого аппарата получил ранения местный житель.
В Белгородской области дроны повредили два дома, шесть авто и кровлю одного из корпусов сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, добавив, что пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРостовская областьБрянская область
 
 
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