Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона
Силы ПВО за ночь уничтожили 84 беспилотника ВСУ над регионами России
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 84 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.
При этом:
- над Ростовской областью ликвидировали 36 дронов;
- над Брянской — 21;
- над Белгородской — 14;
- над Воронежской — шесть;
- над Курской и Тамбовской областями — по три;
- над Краснодарским краем — один.
По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, более 30 беспилотников и три ракеты атаковали Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск. Большую часть воздушных целей удалось нейтрализовать, но на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, а под Ростовом из-за падения обломков сбитого аппарата получил ранения местный житель.
В Белгородской области дроны повредили два дома, шесть авто и кровлю одного из корпусов сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, добавив, что пострадавших нет.
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