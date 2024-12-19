https://ria.ru/20241219/pvo-1990039549.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона

Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона - РИА Новости, 19.12.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 84 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T07:15:00+03:00

2024-12-19T07:15:00+03:00

2024-12-19T09:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

ростовская область

брянская область

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 84 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.При этом:По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, более 30 беспилотников и три ракеты атаковали Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск. Большую часть воздушных целей удалось нейтрализовать, но на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, а под Ростовом из-за падения обломков сбитого аппарата получил ранения местный житель.В Белгородской области дроны повредили два дома, шесть авто и кровлю одного из корпусов сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, добавив, что пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990034598.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

ростовская область

брянская область

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Дарья Буймова

россия, безопасность, ростовская область, брянская область