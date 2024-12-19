https://ria.ru/20241219/putin-1990269681.html
Путин оценил работу Госдумы в осеннюю сессию
Путин оценил работу Госдумы в осеннюю сессию - РИА Новости, 19.12.2024
Путин оценил работу Госдумы в осеннюю сессию
Госдума провела большую работу в осеннюю сессию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:47:00+03:00
2024-12-19T20:47:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Госдума провела большую работу в осеннюю сессию, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства по видеосвязи провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Президент попросил его подвести итоги работы в ходе осенней сессии. "314 законопроектов, 233 закона принято - это большая работа", - сказал Путин. Он отметил, что 66 законов относится к сфере госстроительства, а на втором и третьем месте почти в равных долях идут законы в области экономической политики и бюджета, налогов и финансов.
https://ria.ru/20241218/volodin-1989898335.html
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россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин оценил работу Госдумы в осеннюю сессию
Путин: Госдума провела большую работу в осеннюю сессию