https://ria.ru/20241219/putin-1990269681.html

Путин оценил работу Госдумы в осеннюю сессию

Путин оценил работу Госдумы в осеннюю сессию - РИА Новости, 19.12.2024

Путин оценил работу Госдумы в осеннюю сессию

Госдума провела большую работу в осеннюю сессию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T20:47:00+03:00

2024-12-19T20:47:00+03:00

2024-12-19T20:48:00+03:00

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Госдума провела большую работу в осеннюю сессию, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства по видеосвязи провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Президент попросил его подвести итоги работы в ходе осенней сессии. "314 законопроектов, 233 закона принято - это большая работа", - сказал Путин. Он отметил, что 66 законов относится к сфере госстроительства, а на втором и третьем месте почти в равных долях идут законы в области экономической политики и бюджета, налогов и финансов.

https://ria.ru/20241218/volodin-1989898335.html

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2024

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россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф