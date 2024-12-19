https://ria.ru/20241219/putin-1990262779.html
Кировский губернатор пообещал отработать все поступившие Путину вопросы
Кировский губернатор пообещал отработать все поступившие Путину вопросы - РИА Новости, 19.12.2024
Кировский губернатор пообещал отработать все поступившие Путину вопросы
Губернатор Кировской области Александр Соколов пообещал в кратчайшие сроки отработать все вопросы, поступившие президенту России Владимиру Путину, сообщает... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:45:00+03:00
2024-12-19T19:45:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов пообещал в кратчайшие сроки отработать все вопросы, поступившие президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава региона, как и многие жители страны, в четверг смотрел прямую линию и пресс-конференцию президента России. По ее завершению Соколов выделил несколько ключевых моментов для работы на региональном уровне. "Развитие демографии и повышение рождаемости – приоритетная задача. Не зря главной целью нашей новой Стратегии развития определены благополучие и достаток кировских семей. Село необходимо обеспечить современными кадрами. Сельское хозяйство - обновленная индустрия, которая требует высококвалифицированных кадров. Необходимо создавать условия для их привлечения", - приводятся в сообщении слова губернатора Кировской области. Еще одно направление – развитие медицины. По словам губернатора, этот вопрос – в верхних строчках рейтингов во всех регионах. "Мы ремонтируем больницы, но есть точечная нехватка специалистов. Мы уже ввели меры поддержки для врачей, работающих только в госмедучреждениях, и молодых специалистов. Будем расширять перечень, особенно для первичного звена", - сообщил Соколов. Глава региона также отметил, что впервые на "Итогах года" был широко внедрен искусственный интеллект, который поможет оперативно обработать вопросы, поступившие президенту. "На региональном уровне мы их тоже получим, все отработаем в кратчайшие сроки", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241210/kirov-1988507155.html
https://ria.ru/20241129/gubernator-1986520420.html
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кировская область, россия, александр соколов, владимир путин
Кировская область, Кировская область, Россия, Александр Соколов, Владимир Путин
Кировский губернатор пообещал отработать все поступившие Путину вопросы
Кировский губернатор Соколов пообещал отработать все поступившие Путину вопросы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов пообещал в кратчайшие сроки отработать все вопросы, поступившие президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона, как и многие жители страны, в четверг смотрел прямую линию и пресс-конференцию президента России
. По ее завершению Соколов
выделил несколько ключевых моментов для работы на региональном уровне.
"Развитие демографии и повышение рождаемости – приоритетная задача. Не зря главной целью нашей новой Стратегии развития определены благополучие и достаток кировских семей. Село необходимо обеспечить современными кадрами. Сельское хозяйство - обновленная индустрия, которая требует высококвалифицированных кадров. Необходимо создавать условия для их привлечения", - приводятся в сообщении слова губернатора Кировской области
.
Еще одно направление – развитие медицины. По словам губернатора, этот вопрос – в верхних строчках рейтингов во всех регионах. "Мы ремонтируем больницы, но есть точечная нехватка специалистов. Мы уже ввели меры поддержки для врачей, работающих только в госмедучреждениях, и молодых специалистов. Будем расширять перечень, особенно для первичного звена", - сообщил Соколов.
Глава региона также отметил, что впервые на "Итогах года" был широко внедрен искусственный интеллект, который поможет оперативно обработать вопросы, поступившие президенту. "На региональном уровне мы их тоже получим, все отработаем в кратчайшие сроки", – подчеркнул губернатор.