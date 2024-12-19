https://ria.ru/20241219/putin-1990262779.html

Кировский губернатор пообещал отработать все поступившие Путину вопросы

Кировский губернатор пообещал отработать все поступившие Путину вопросы - РИА Новости, 19.12.2024

Кировский губернатор пообещал отработать все поступившие Путину вопросы

Губернатор Кировской области Александр Соколов пообещал в кратчайшие сроки отработать все вопросы, поступившие президенту России Владимиру Путину, сообщает... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:45:00+03:00

2024-12-19T19:45:00+03:00

2024-12-19T19:45:00+03:00

кировская область

кировская область

россия

александр соколов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787901243_0:107:2920:1751_1920x0_80_0_0_33a708685b711cb50780b69e58082056.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов пообещал в кратчайшие сроки отработать все вопросы, поступившие президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава региона, как и многие жители страны, в четверг смотрел прямую линию и пресс-конференцию президента России. По ее завершению Соколов выделил несколько ключевых моментов для работы на региональном уровне. "Развитие демографии и повышение рождаемости – приоритетная задача. Не зря главной целью нашей новой Стратегии развития определены благополучие и достаток кировских семей. Село необходимо обеспечить современными кадрами. Сельское хозяйство - обновленная индустрия, которая требует высококвалифицированных кадров. Необходимо создавать условия для их привлечения", - приводятся в сообщении слова губернатора Кировской области. Еще одно направление – развитие медицины. По словам губернатора, этот вопрос – в верхних строчках рейтингов во всех регионах. "Мы ремонтируем больницы, но есть точечная нехватка специалистов. Мы уже ввели меры поддержки для врачей, работающих только в госмедучреждениях, и молодых специалистов. Будем расширять перечень, особенно для первичного звена", - сообщил Соколов. Глава региона также отметил, что впервые на "Итогах года" был широко внедрен искусственный интеллект, который поможет оперативно обработать вопросы, поступившие президенту. "На региональном уровне мы их тоже получим, все отработаем в кратчайшие сроки", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241210/kirov-1988507155.html

https://ria.ru/20241129/gubernator-1986520420.html

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировская область, россия, александр соколов, владимир путин