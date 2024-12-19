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От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина - РИА Новости, 19.12.2024
От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве состоялась традиционная пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией. Президент отвечал на вопросы четыре с половиной часа. Самое интересное — в нашей подборке.
2024-12-19T19:26:00+03:00
2024-12-19T19:26:00+03:00
2024-12-19T19:26:00+03:00
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От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве состоялась традиционная пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией. Президент отвечал на вопросы четыре с половиной часа. Самое интересное в нашей подборке.
2024-12-19T19:26
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PT10M17S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, москва
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество, Москва
От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве состоялась традиционная пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией. Президент отвечал на вопросы четыре с половиной часа. Самое интересное — в нашей подборке.
2024-12-19T19:26
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PT10M17S
От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Читать ria.ru в
Сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве состоялась традиционная пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией. Президент отвечал на вопросы четыре с половиной часа. Самое интересное — в нашей подборке.