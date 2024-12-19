От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

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Сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве состоялась традиционная пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией. Президент отвечал на вопросы четыре с половиной часа. Самое интересное — в нашей подборке.