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От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина - РИА Новости, 19.12.2024
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19:26 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/putin-1990258915.html
От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина - РИА Новости, 19.12.2024
От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве состоялась традиционная пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией. Президент отвечал на вопросы четыре с половиной часа. Самое интересное — в нашей подборке.
2024-12-19T19:26:00+03:00
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353
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353
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От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве состоялась традиционная пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией. Президент отвечал на вопросы четыре с половиной часа. Самое интересное в нашей подборке.
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, москва
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество, Москва
От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве состоялась традиционная пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией. Президент отвечал на вопросы четыре с половиной часа. Самое интересное — в нашей подборке.
2024-12-19T19:26
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От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

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Сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве состоялась традиционная пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией. Президент отвечал на вопросы четыре с половиной часа. Самое интересное — в нашей подборке.
 
Владимир ПутинМосква
 
 
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