https://ria.ru/20241219/putin-1990208825.html
Путин заявил, что ждет возвращения российских бойцов домой
Путин заявил, что ждет возвращения российских бойцов домой - РИА Новости, 19.12.2024
Путин заявил, что ждет возвращения российских бойцов домой
Президент России Владимир Путин заявил, что его счастье не будет полным, пока российские бойцы не вернутся домой, пока молодые люди не начнут создавать нужное... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:35:00+03:00
2024-12-19T16:35:00+03:00
2024-12-19T17:11:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его счастье не будет полным, пока российские бойцы не вернутся домой, пока молодые люди не начнут создавать нужное для России количество семей и заводить детей, а деятели искусства и культуры не реализуют свои планы."Счастье не может быть полным до тех пор, пока ребята наши не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жены, не обнимут их дети. Пока молодые наши люди - девушки, юноши - не будут создавать нужное количество для России семей и заводить детей. Я очень хочу, чтобы наши ученые, деятели искусства, культуры реализовали свои планы, только тогда, наверное, можно будет сказать, что я счастлив", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин о личном счастье
Путин о личном счастье
2024-12-19T16:35
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что ждет возвращения российских бойцов домой
Путин заявил, что его счастье не будет полным, пока бойцы не вернутся домой