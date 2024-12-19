https://ria.ru/20241219/putin-1990208825.html

Путин заявил, что ждет возвращения российских бойцов домой

Путин заявил, что ждет возвращения российских бойцов домой - РИА Новости, 19.12.2024

Путин заявил, что ждет возвращения российских бойцов домой

Президент России Владимир Путин заявил, что его счастье не будет полным, пока российские бойцы не вернутся домой, пока молодые люди не начнут создавать нужное... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:35:00+03:00

2024-12-19T16:35:00+03:00

2024-12-19T17:11:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990218145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_080d7f441ff0d543fac9d458f2857321.jpg

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его счастье не будет полным, пока российские бойцы не вернутся домой, пока молодые люди не начнут создавать нужное для России количество семей и заводить детей, а деятели искусства и культуры не реализуют свои планы."Счастье не может быть полным до тех пор, пока ребята наши не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жены, не обнимут их дети. Пока молодые наши люди - девушки, юноши - не будут создавать нужное количество для России семей и заводить детей. Я очень хочу, чтобы наши ученые, деятели искусства, культуры реализовали свои планы, только тогда, наверное, можно будет сказать, что я счастлив", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о личном счастье Путин о личном счастье 2024-12-19T16:35 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия