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Путин: Россия минимум трижды соглашалась на мирные мероприятия с Украиной

Путин: Россия минимум трижды соглашалась на мирные мероприятия с Украиной - РИА Новости, 19.12.2024

Путин: Россия минимум трижды соглашалась на мирные мероприятия с Украиной

Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но отказывался киевский режим, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:30:00+03:00

2024-12-19T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но отказывался киевский режим, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.По словам лидера РФ, с предложением о рождественском перемирии на несколько дней к нему обращался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который утверждал, что "ничего противник за два-три дня сделать не сможет"."Мы (Россия - ред.) минимум три раза соглашались на мероприятия подобного рода (краткосрочные перемирия - ред.)", - сказал Путин.С аналогичным предложением в качестве посредника к лидеру РФ обращался и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Но после того, как Путин соглашался, "глава режима украинского (Владимир Зеленский - ред.) объявляет: никаких переговоров, никакого перемирия", - отметил президент РФ.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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