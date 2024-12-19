https://ria.ru/20241219/putin-1990197308.html
Путин назвал решение о начале СВО вынужденным
Путин назвал решение о начале СВО вынужденным - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал решение о начале СВО вынужденным
Решение о начале специальной военной операции на Украине было вынужденным, нельзя было оставлять ситуацию такой, какая она была, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:09:00+03:00
2024-12-19T16:09:00+03:00
2024-12-19T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение о начале специальной военной операции на Украине было вынужденным, нельзя было оставлять ситуацию такой, какая она была, заявил президент России Владимир Путин."Дальше невозможно было оставаться в том состоянии, в котором мы находились. Вынудили нас к этим действиям, а если бы знать, что произойдет заранее, надо было бы проводить системную подготовку ", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Украина
Путин назвал решение о начале СВО вынужденным
Путин: РФ не могла оставаться в том состоянии, в котором была, и начала СВО