https://ria.ru/20241219/putin-1990197308.html

Путин назвал решение о начале СВО вынужденным

Путин назвал решение о начале СВО вынужденным - РИА Новости, 19.12.2024

Путин назвал решение о начале СВО вынужденным

Решение о начале специальной военной операции на Украине было вынужденным, нельзя было оставлять ситуацию такой, какая она была, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:09:00+03:00

2024-12-19T16:09:00+03:00

2024-12-19T16:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990175562_0:124:3155:1899_1920x0_80_0_0_8b24e3653c90f0ae9768f5880277d784.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение о начале специальной военной операции на Украине было вынужденным, нельзя было оставлять ситуацию такой, какая она была, заявил президент России Владимир Путин."Дальше невозможно было оставаться в том состоянии, в котором мы находились. Вынудили нас к этим действиям, а если бы знать, что произойдет заранее, надо было бы проводить системную подготовку ", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990196317.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, украина