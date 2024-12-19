https://ria.ru/20241219/putin-1990196317.html
Путин назвал годы после начала СВО испытанием для всей страны
Путин назвал годы после начала СВО испытанием для всей страны - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал годы после начала СВО испытанием для всей страны
Президент России Владимир Путин заявил, что последние два с лишним года с начала специальной военной операции стали серьезным испытанием для всей страны. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:06:00+03:00
2024-12-19T16:06:00+03:00
2024-12-19T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что последние два с лишним года с начала специальной военной операции стали серьезным испытанием для всей страны."Но эти три года, они, конечно, два с лишним, они, конечно, были серьёзным испытанием для всех нас, для всей страны и для меня", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия
Путин назвал годы после начала СВО испытанием для всей страны
Путин назвал годы после начала СВО серьезным испытанием для всей страны