https://ria.ru/20241219/putin-1990196317.html

Путин назвал годы после начала СВО испытанием для всей страны

Путин назвал годы после начала СВО испытанием для всей страны - РИА Новости, 19.12.2024

Путин назвал годы после начала СВО испытанием для всей страны

Президент России Владимир Путин заявил, что последние два с лишним года с начала специальной военной операции стали серьезным испытанием для всей страны. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:06:00+03:00

2024-12-19T16:06:00+03:00

2024-12-19T16:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что последние два с лишним года с начала специальной военной операции стали серьезным испытанием для всей страны."Но эти три года, они, конечно, два с лишним, они, конечно, были серьёзным испытанием для всех нас, для всей страны и для меня", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия