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Путин прокомментировал помилование Байденом своего сына
Путин прокомментировал помилование Байденом своего сына - РИА Новости, 19.12.2024
Путин прокомментировал помилование Байденом своего сына
Президент России Владимир Путин, комментируя помилование президентом США Джо Байденом сына, заявил, что в нем оказалось больше человека, чем политика, отметив,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:05:00+03:00
2024-12-19T16:05:00+03:00
2024-12-19T17:27:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя помилование президентом США Джо Байденом сына, заявил, что в нем оказалось больше человека, чем политика, отметив, что не стал бы его за это осуждать."Он политик. И всегда важно, чего в тебе больше – политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека, я бы не осуждал его за это", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Действующий президент США ранее помиловал 39 осужденных и смягчил наказание для 1,5 тысяч человек. Это произошло на фоне решения Байдена о помиловании его сына Хантера, которого привлекали по двум уголовным делам. Американский лидер указал, что считает преследование сына несправедливым. До этого он неоднократно заявлял, что помилования Хантера не будет.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин о Байдене и его сыне
Путин о Байдене и его сыне
2024-12-19T16:05
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, США, В мире, Россия, Джо Байден
Путин прокомментировал помилование Байденом своего сына
Путин заявил, что не осуждал бы Байдена за помилование своего сына