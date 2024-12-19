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Путин пообещал разобраться в ситуации с нехваткой фармпрепаратов - РИА Новости, 19.12.2024
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15:56 19.12.2024 (обновлено: 16:16 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990192550.html
Путин пообещал разобраться в ситуации с нехваткой фармпрепаратов
Путин пообещал разобраться в ситуации с нехваткой фармпрепаратов - РИА Новости, 19.12.2024
Путин пообещал разобраться в ситуации с нехваткой фармпрепаратов
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал обсудить с кабмином ситуацию с перебоями фармпрепаратов. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:56:00+03:00
2024-12-19T16:16:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал обсудить с кабмином ситуацию с перебоями фармпрепаратов."Значит, что касается тест-полосок и так далее, знаете, это просто такие вот сбои и недоработки в деятельности соответствующих ведомств и местах. Деньги, в целом, на все эти препараты выделяются в полном объеме. Это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений. И, конечно, я еще обязательно поговорю с коллегами и в правительстве, и в субъектах Российской Федерации. Нужно просто вовремя все делать", - ответил Путин на вопрос о возникшем дефиците некоторых медицинских препаратов в отдельных регионах.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о дефиците ряда медицинских препаратов в регионах
Путин о том из чего складывается дефицит ряда медицинских препаратов в регионах.
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, здоровье - общество
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Здоровье - Общество
Путин пообещал разобраться в ситуации с нехваткой фармпрепаратов

Путин пообещал обсудить с правительством ситуацию с нехваткой лекарств

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал обсудить с кабмином ситуацию с перебоями фармпрепаратов.
"Значит, что касается тест-полосок и так далее, знаете, это просто такие вот сбои и недоработки в деятельности соответствующих ведомств и местах. Деньги, в целом, на все эти препараты выделяются в полном объеме. Это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений. И, конечно, я еще обязательно поговорю с коллегами и в правительстве, и в субъектах Российской Федерации. Нужно просто вовремя все делать", - ответил Путин на вопрос о возникшем дефиците некоторых медицинских препаратов в отдельных регионах.
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