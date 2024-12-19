https://ria.ru/20241219/putin-1990183359.html
Путин рассказал, что Набиуллина не говорит ему заранее о ключевой ставке
Путин рассказал, что Набиуллина не говорит ему заранее о ключевой ставке - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, что Набиуллина не говорит ему заранее о ключевой ставке
Глава Банка России Эльвира Набиуллина не раскрыла президенту Владимиру Путину завтрашнее решение регулятора по ключевой ставке - она не говорит ему об этом... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:32:00+03:00
2024-12-19T15:32:00+03:00
2024-12-19T15:47:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986210432_0:21:2939:1674_1920x0_80_0_0_d881c1fe18a1085065939375a05eed49.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не раскрыла президенту Владимиру Путину завтрашнее решение регулятора по ключевой ставке - она не говорит ему об этом заранее, рассказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Нет, она мне не говорит, какая будет ставка. Она и сама, наверное, пока этого не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей "комсомольской ячейке", и в ходе дискуссии принимают окончательное решение", - прокомментировал Путин вопрос о заседании ЦБ 20 декабря.Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. В резюме обсуждения ключевой ставки сообщалось, что ее повышение ставки на ближайшем заседании в декабре не предопределено, но его вероятность очень высока.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241218/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986210432_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1f5923883e2079d1c8ea59425c5bc78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Путин рассказал, что Набиуллина не говорит ему заранее о ключевой ставке
Путин заявил, что Набиуллина не говорит ему, какой будет ключевая ставка