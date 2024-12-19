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Путин рассказал, что Набиуллина не говорит ему заранее о ключевой ставке - РИА Новости, 19.12.2024
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15:32 19.12.2024 (обновлено: 15:47 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990183359.html
Путин рассказал, что Набиуллина не говорит ему заранее о ключевой ставке
Путин рассказал, что Набиуллина не говорит ему заранее о ключевой ставке - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, что Набиуллина не говорит ему заранее о ключевой ставке
Глава Банка России Эльвира Набиуллина не раскрыла президенту Владимиру Путину завтрашнее решение регулятора по ключевой ставке - она не говорит ему об этом... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:32:00+03:00
2024-12-19T15:47:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не раскрыла президенту Владимиру Путину завтрашнее решение регулятора по ключевой ставке - она не говорит ему об этом заранее, рассказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Нет, она мне не говорит, какая будет ставка. Она и сама, наверное, пока этого не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей "комсомольской ячейке", и в ходе дискуссии принимают окончательное решение", - прокомментировал Путин вопрос о заседании ЦБ 20 декабря.Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. В резюме обсуждения ключевой ставки сообщалось, что ее повышение ставки на ближайшем заседании в декабре не предопределено, но его вероятность очень высока.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Путин рассказал, что Набиуллина не говорит ему заранее о ключевой ставке

Путин заявил, что Набиуллина не говорит ему, какой будет ключевая ставка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не раскрыла президенту Владимиру Путину завтрашнее решение регулятора по ключевой ставке - она не говорит ему об этом заранее, рассказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Нет, она мне не говорит, какая будет ставка. Она и сама, наверное, пока этого не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей "комсомольской ячейке", и в ходе дискуссии принимают окончательное решение", - прокомментировал Путин вопрос о заседании ЦБ 20 декабря.
Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. В резюме обсуждения ключевой ставки сообщалось, что ее повышение ставки на ближайшем заседании в декабре не предопределено, но его вероятность очень высока.
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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