https://ria.ru/20241219/putin-1990183359.html

Путин рассказал, что Набиуллина не говорит ему заранее о ключевой ставке

Путин рассказал, что Набиуллина не говорит ему заранее о ключевой ставке - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал, что Набиуллина не говорит ему заранее о ключевой ставке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не раскрыла президенту Владимиру Путину завтрашнее решение регулятора по ключевой ставке - она не говорит ему об этом... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:32:00+03:00

2024-12-19T15:32:00+03:00

2024-12-19T15:47:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не раскрыла президенту Владимиру Путину завтрашнее решение регулятора по ключевой ставке - она не говорит ему об этом заранее, рассказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Нет, она мне не говорит, какая будет ставка. Она и сама, наверное, пока этого не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей "комсомольской ячейке", и в ходе дискуссии принимают окончательное решение", - прокомментировал Путин вопрос о заседании ЦБ 20 декабря.Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. В резюме обсуждения ключевой ставки сообщалось, что ее повышение ставки на ближайшем заседании в декабре не предопределено, но его вероятность очень высока.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241218/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина