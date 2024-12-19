https://ria.ru/20241219/putin-1990181866.html

Путин рассказал, что хотел бы чаще встречаться с друзьями

Путин рассказал, что хотел бы чаще встречаться с друзьями - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал, что хотел бы чаще встречаться с друзьями

Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел бы чаще встречаться со своими друзьями и близкими, чтобы попить с ними чаю и поговорить. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:29:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел бы чаще встречаться со своими друзьями и близкими, чтобы попить с ними чаю и поговорить."Из ныне живущих личностей я бы хотел почаще встречаться со своими друзьями и близкими мне людьми. Чайку с ними выпить, пообщаться, поговорить", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990147771.html

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин