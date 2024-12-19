https://ria.ru/20241219/putin-1990181679.html

Путин ответил на вопрос об информировании семей военнослужащих

Путин ответил на вопрос об информировании семей военнослужащих - РИА Новости, 19.12.2024

Путин ответил на вопрос об информировании семей военнослужащих

Президент России Владимир Путин назвал очень чувствительным вопросом информирование семей военнослужащих, которые числятся пропавшими или попали в плен. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:28:00+03:00

2024-12-19T15:28:00+03:00

2024-12-19T15:55:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

прямая линия с владимиром путиным — 2024

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990175562_0:124:3155:1899_1920x0_80_0_0_8b24e3653c90f0ae9768f5880277d784.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очень чувствительным вопросом информирование семей военнослужащих, которые числятся пропавшими или попали в плен."Это очень чувствительный вопрос для многих людей, одно дело, когда человек воюет, и дай Бог, чтобы все было хорошо, и там разные виды выплат существуют, они в целом достойные… Когда человек с радаров пропадает, то здесь возникает вопрос поддержки семей", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/geroi-1990165307.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, россия