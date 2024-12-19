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Путин ответил на вопрос об информировании семей военнослужащих - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 19.12.2024 (обновлено: 15:55 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990181679.html
Путин ответил на вопрос об информировании семей военнослужащих
Путин ответил на вопрос об информировании семей военнослужащих - РИА Новости, 19.12.2024
Путин ответил на вопрос об информировании семей военнослужащих
Президент России Владимир Путин назвал очень чувствительным вопросом информирование семей военнослужащих, которые числятся пропавшими или попали в плен. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:28:00+03:00
2024-12-19T15:55:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
прямая линия с владимиром путиным — 2024
общество
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очень чувствительным вопросом информирование семей военнослужащих, которые числятся пропавшими или попали в плен."Это очень чувствительный вопрос для многих людей, одно дело, когда человек воюет, и дай Бог, чтобы все было хорошо, и там разные виды выплат существуют, они в целом достойные… Когда человек с радаров пропадает, то здесь возникает вопрос поддержки семей", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество, Россия
Путин ответил на вопрос об информировании семей военнослужащих

Путин назвал вопрос информирования семей военнослужащих очень чувствительным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очень чувствительным вопросом информирование семей военнослужащих, которые числятся пропавшими или попали в плен.
"Это очень чувствительный вопрос для многих людей, одно дело, когда человек воюет, и дай Бог, чтобы все было хорошо, и там разные виды выплат существуют, они в целом достойные… Когда человек с радаров пропадает, то здесь возникает вопрос поддержки семей", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024ОбществоРоссия
 
 
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