https://ria.ru/20241219/putin-1990176612.html
Путин призвал решать курдскую проблему
Путин призвал решать курдскую проблему - РИА Новости, 19.12.2024
Путин призвал решать курдскую проблему
Курдскую проблему нужно было решать при экс-президенте страны Башаре Асаде, нужно решать и сейчас, с теми властями, которые контролируют территорию страны,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:11:00+03:00
2024-12-19T15:11:00+03:00
2024-12-19T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курдскую проблему нужно было решать при экс-президенте страны Башаре Асаде, нужно решать и сейчас, с теми властями, которые контролируют территорию страны, заявил президент России Владимир Путин."Нужно решать курдскую проблему. В рамках Сирии при президенте Асаде нужно было это решать, сейчас нужно решать с теми властями, которые контролируют территорию Сирии, нужно и Турции как-то обеспечить свою безопасность, мы это все понимаем", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Командование военного крыла курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) выступает с инициативой о создании демилитаризованной зоны в городе Кобани на северо-востоке Сирии под контролем вооруженных сил США, заявил ранее командующий СДС Мазлюм Абди на фоне угрозы вторжения протурецких военных отрядов в этот город. Ранее командование СДС заявляло о концентрации протурецких сил в районе города Кобани (Айн-эль-Араб), расположенного на сирийско-турецкой границе.После прихода к власти вооруженной оппозиции в Дамаске формирования так называемой "Сирийской национальной армии", поддерживаемые Турцией, возобновили боевые действия против курдских отрядов в районе Манбидж на северо-востоке Сирии.Курдские формирования СДС, поддерживаемые силами США, на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство", ИГИЛ, запрещенная в РФ организация), взяв под контроль среди прочего ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.*Запрещенная в России террористическая организацияИтоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире, сирия, владимир путин, россия, турция, башар асад
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире, Сирия, Владимир Путин, Россия, Турция, Башар Асад
Путин призвал решать курдскую проблему
Путин призвал решать курдскую проблему с властями, контролирующими Сирию
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курдскую проблему нужно было решать при экс-президенте страны Башаре Асаде, нужно решать и сейчас, с теми властями, которые контролируют территорию страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно решать курдскую проблему. В рамках Сирии при президенте Асаде нужно было это решать, сейчас нужно решать с теми властями, которые контролируют территорию Сирии, нужно и Турции как-то обеспечить свою безопасность, мы это все понимаем", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Командование военного крыла курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) выступает с инициативой о создании демилитаризованной зоны в городе Кобани на северо-востоке Сирии под контролем вооруженных сил США, заявил ранее командующий СДС Мазлюм Абди на фоне угрозы вторжения протурецких военных отрядов в этот город. Ранее командование СДС заявляло о концентрации протурецких сил в районе города Кобани (Айн-эль-Араб), расположенного на сирийско-турецкой границе.
После прихода к власти вооруженной оппозиции в Дамаске формирования так называемой "Сирийской национальной армии", поддерживаемые Турцией, возобновили боевые действия против курдских отрядов в районе Манбидж на северо-востоке Сирии.
Курдские формирования СДС, поддерживаемые силами США, на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство", ИГИЛ, запрещенная в РФ организация), взяв под контроль среди прочего ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация