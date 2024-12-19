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Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа

Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 19.12.2024

Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа

Цели, которые преследует Израиль в секторе Газа, неизвестны, но его действия заслуживают только осуждения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:10:00+03:00

2024-12-19T15:10:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Цели, которые преследует Израиль в секторе Газа, неизвестны, но его действия заслуживают только осуждения, заявил президент РФ Владимир Путин."Я не знаю, какие цели окончательные Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, владимир путин, сектор газа, прямая линия с владимиром путиным — 2024