https://ria.ru/20241219/putin-1990176090.html
Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа
Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 19.12.2024
Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа
Цели, которые преследует Израиль в секторе Газа, неизвестны, но его действия заслуживают только осуждения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:10:00+03:00
2024-12-19T15:10:00+03:00
2024-12-19T15:21:00+03:00
в мире
израиль
владимир путин
сектор газа
прямая линия с владимиром путиным — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_192:104:1600:896_1920x0_80_0_0_a41c4ae62504b66d80f6780d331aea20.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Цели, которые преследует Израиль в секторе Газа, неизвестны, но его действия заслуживают только осуждения, заявил президент РФ Владимир Путин."Я не знаю, какие цели окончательные Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241218/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_315:103:1600:1067_1920x0_80_0_0_1230a6c934888ccb021e578554c1fd7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, владимир путин, сектор газа, прямая линия с владимиром путиным — 2024
В мире, Израиль, Владимир Путин, Сектор Газа, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа
Путин: действиях Израиля в секторе Газа заслуживают осуждения