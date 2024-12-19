Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 19.12.2024 (обновлено: 15:21 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990176090.html
Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа
Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 19.12.2024
Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа
Цели, которые преследует Израиль в секторе Газа, неизвестны, но его действия заслуживают только осуждения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:10:00+03:00
2024-12-19T15:21:00+03:00
в мире
израиль
владимир путин
сектор газа
прямая линия с владимиром путиным — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_192:104:1600:896_1920x0_80_0_0_a41c4ae62504b66d80f6780d331aea20.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Цели, которые преследует Израиль в секторе Газа, неизвестны, но его действия заслуживают только осуждения, заявил президент РФ Владимир Путин."Я не знаю, какие цели окончательные Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241218/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_315:103:1600:1067_1920x0_80_0_0_1230a6c934888ccb021e578554c1fd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, владимир путин, сектор газа, прямая линия с владимиром путиным — 2024
В мире, Израиль, Владимир Путин, Сектор Газа, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа

Путин: действиях Израиля в секторе Газа заслуживают осуждения

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Цели, которые преследует Израиль в секторе Газа, неизвестны, но его действия заслуживают только осуждения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я не знаю, какие цели окончательные Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильВладимир ПутинСектор ГазаПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала