https://ria.ru/20241219/putin-1990175352.html

Путин рассказал о позиции России по палестино-израильскому конфликту

Путин рассказал о позиции России по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о позиции России по палестино-израильскому конфликту

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается привержена своей позиции решения палестино-израильской проблематики: должно быть создано государство... РИА Новости, 19.12.2024

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается привержена своей позиции решения палестино-израильской проблематики: должно быть создано государство Палестина."Наша позиция хорошо известна, и по Ливану, и по Палестине. Наша позиция, она не подвержена какой-то конъюнктуре текущей. Мы всегда так считали и сейчас полагаем, что решить палестинскую проблему можно, только убрав причины её возникновения. Было принято решение Советом Безопасности ООН в своё время о том, что должны быть образованы два государства – Израиль и Палестина. Израиль создан, Палестина фактически до сих пор так и не создана. В этом вся проблема.", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, палестина, в мире, владимир путин, оон, россия, израиль