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Путин рассказал о позиции России по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 19.12.2024
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15:07 19.12.2024 (обновлено: 15:17 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990175352.html
Путин рассказал о позиции России по палестино-израильскому конфликту
Путин рассказал о позиции России по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о позиции России по палестино-израильскому конфликту
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается привержена своей позиции решения палестино-израильской проблематики: должно быть создано государство... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:07:00+03:00
2024-12-19T15:17:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается привержена своей позиции решения палестино-израильской проблематики: должно быть создано государство Палестина."Наша позиция хорошо известна, и по Ливану, и по Палестине. Наша позиция, она не подвержена какой-то конъюнктуре текущей. Мы всегда так считали и сейчас полагаем, что решить палестинскую проблему можно, только убрав причины её возникновения. Было принято решение Советом Безопасности ООН в своё время о том, что должны быть образованы два государства – Израиль и Палестина. Израиль создан, Палестина фактически до сих пор так и не создана. В этом вся проблема.", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/putin-1990146434.html
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, палестина, в мире, владимир путин, оон, россия, израиль
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Палестина, В мире, Владимир Путин, ООН, Россия, Израиль
Путин рассказал о позиции России по палестино-израильскому конфликту

Путин заявил, что государство Палестина должно быть создано

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается привержена своей позиции решения палестино-израильской проблематики: должно быть создано государство Палестина.
"Наша позиция хорошо известна, и по Ливану, и по Палестине. Наша позиция, она не подвержена какой-то конъюнктуре текущей. Мы всегда так считали и сейчас полагаем, что решить палестинскую проблему можно, только убрав причины её возникновения. Было принято решение Советом Безопасности ООН в своё время о том, что должны быть образованы два государства – Израиль и Палестина. Израиль создан, Палестина фактически до сих пор так и не создана. В этом вся проблема.", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Ближний Восток хочет сохранить российские базы в Сирии, заявил Путин
14:11
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024ПалестинаВ миреВладимир ПутинООНРоссияИзраиль
 
 
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