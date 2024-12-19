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Путин призвал помочь получившим ранения на СВО бойцам - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 19.12.2024 (обновлено: 14:59 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990164499.html
Путин призвал помочь получившим ранения на СВО бойцам
Путин призвал помочь получившим ранения на СВО бойцам - РИА Новости, 19.12.2024
Путин призвал помочь получившим ранения на СВО бойцам
Военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции, хотят и могут дальше работать, им нужно помочь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:51:00+03:00
2024-12-19T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
прямая линия с владимиром путиным — 2024
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции, хотят и могут дальше работать, им нужно помочь, заявил президент России Владимир Путин."Я был недавно в центре реабилитации. Посмотрел, там ребята с тяжелыми травмами, кто-то без ноги и без руки. Но знаете, что я хочу сказать, у них глаза горят, они хотят, готовы работать активно, и они могут это делать. Современные средства реабилитации позволяют все сделать практически без всяких исключений... Надо им только помочь", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал помочь получившим ранения на СВО бойцам

Путин: нужно помочь получившим ранения на СВО бойцам, они хотят работать

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции, хотят и могут дальше работать, им нужно помочь, заявил президент России Владимир Путин.
"Я был недавно в центре реабилитации. Посмотрел, там ребята с тяжелыми травмами, кто-то без ноги и без руки. Но знаете, что я хочу сказать, у них глаза горят, они хотят, готовы работать активно, и они могут это делать. Современные средства реабилитации позволяют все сделать практически без всяких исключений... Надо им только помочь", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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Специальная военная операция на УкраинеПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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