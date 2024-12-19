https://ria.ru/20241219/putin-1990164499.html

Путин призвал помочь получившим ранения на СВО бойцам

Путин призвал помочь получившим ранения на СВО бойцам - РИА Новости, 19.12.2024

Путин призвал помочь получившим ранения на СВО бойцам

Военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции, хотят и могут дальше работать, им нужно помочь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:51:00+03:00

2024-12-19T14:51:00+03:00

2024-12-19T14:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции, хотят и могут дальше работать, им нужно помочь, заявил президент России Владимир Путин."Я был недавно в центре реабилитации. Посмотрел, там ребята с тяжелыми травмами, кто-то без ноги и без руки. Но знаете, что я хочу сказать, у них глаза горят, они хотят, готовы работать активно, и они могут это делать. Современные средства реабилитации позволяют все сделать практически без всяких исключений... Надо им только помочь", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, россия, владимир путин