https://ria.ru/20241219/putin-1990164499.html
Путин призвал помочь получившим ранения на СВО бойцам
Путин призвал помочь получившим ранения на СВО бойцам - РИА Новости, 19.12.2024
Путин призвал помочь получившим ранения на СВО бойцам
Военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции, хотят и могут дальше работать, им нужно помочь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:51:00+03:00
2024-12-19T14:51:00+03:00
2024-12-19T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
прямая линия с владимиром путиным — 2024
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990160512_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_69adfc41e8b355f03d067c44f3197b87.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции, хотят и могут дальше работать, им нужно помочь, заявил президент России Владимир Путин."Я был недавно в центре реабилитации. Посмотрел, там ребята с тяжелыми травмами, кто-то без ноги и без руки. Но знаете, что я хочу сказать, у них глаза горят, они хотят, готовы работать активно, и они могут это делать. Современные средства реабилитации позволяют все сделать практически без всяких исключений... Надо им только помочь", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241218/protez-1989961966.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990160512_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_f1794c0203075c66a6072bfd2629ec2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал помочь получившим ранения на СВО бойцам
Путин: нужно помочь получившим ранения на СВО бойцам, они хотят работать