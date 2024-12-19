https://ria.ru/20241219/putin-1990163924.html

Путин рассказал об участниках программы "Время героев"

Путин рассказал об участниках программы "Время героев" - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал об участниках программы "Время героев"

Многие участники программы "Время героев" получили предложения и уже работают, некоторые главами регионов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:50:00+03:00

2024-12-19T14:50:00+03:00

2024-12-19T15:01:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многие участники программы "Время героев" получили предложения и уже работают, некоторые главами регионов, заявил президент РФ Владимир Путин."По первому набору (по программе - ред.) работа продолжается, но уже многим сделаны предложения, многие уже даже работают, руководителями регионов даже некоторые назначены, чему я очень рад", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, общество