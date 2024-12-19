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Путин поздравил многодетную мать из Сургута - РИА Новости, 19.12.2024
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14:46 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/putin-1990159933.html
Путин поздравил многодетную мать из Сургута
Путин поздравил многодетную мать из Сургута - РИА Новости, 19.12.2024
Путин поздравил многодетную мать из Сургута
Президент России Владимир Путин поздравил многодетную мать из Сургута, задавшую вопрос на прямой линии, и предложил брать с нее пример. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:46:00+03:00
2024-12-19T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил многодетную мать из Сургута, задавшую вопрос на прямой линии, и предложил брать с нее пример. "У вас пять детей? И я вас с этим поздравляю, вы уже счастливый человек. Хочу, чтобы многие наши зрители, слушатели к этому присоединились, к этой оценке, и брали с вас пример, с вашей семьи", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Он отметил, что попросит вице-премьера РФ Татьяну Голикову и министерство труда и социальной защиты РФ обратить внимание на ситуацию, когда семье отказывают в выплате пособия при небольшом превышении дохода за прошлый год. Президент уточнил, что принятая мера поддержки в виде семейной налоговой выплаты, которая начнет действовать в 2026 году, должна компенсировать недополученные из-за таких обстоятельств пособия.
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общество, россия, сургут, владимир путин, татьяна голикова, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Общество, Россия, Сургут, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин поздравил многодетную мать из Сургута

Путин поздравил многодетную мать из Сургута и предложил брать с нее пример

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил многодетную мать из Сургута, задавшую вопрос на прямой линии, и предложил брать с нее пример.
"У вас пять детей? И я вас с этим поздравляю, вы уже счастливый человек. Хочу, чтобы многие наши зрители, слушатели к этому присоединились, к этой оценке, и брали с вас пример, с вашей семьи", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Он отметил, что попросит вице-премьера РФ Татьяну Голикову и министерство труда и социальной защиты РФ обратить внимание на ситуацию, когда семье отказывают в выплате пособия при небольшом превышении дохода за прошлый год.
Президент уточнил, что принятая мера поддержки в виде семейной налоговой выплаты, которая начнет действовать в 2026 году, должна компенсировать недополученные из-за таких обстоятельств пособия.
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