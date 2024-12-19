https://ria.ru/20241219/putin-1990155539.html
Россия не будет тратить боеприпасы на колл-центры на Украине, заявил Путин
Россия не будет тратить боеприпасы на колл-центры на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия не будет тратить боеприпасы на колл-центры на Украине, заявил Путин
Россия не будет тратить боеприпасы на колл-центры на Украине, которые выманивают деньги у россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:35:00+03:00
2024-12-19T14:35:00+03:00
2024-12-19T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не будет тратить боеприпасы на колл-центры на Украине, которые выманивают деньги у россиян, заявил президент РФ Владимир Путин."Нет, у нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса. Могут быть и центры принятия решений, но эти, вот эти центры (колл-центры - ред.), мы на них боезапасы тратить не будем, ни к чему", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире, россия, украина, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
Россия не будет тратить боеприпасы на колл-центры на Украине, заявил Путин
Путин: РФ не будет тратить боеприпасы на колл-центры украинских мошенников