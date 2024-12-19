https://ria.ru/20241219/putin-1990151518.html
Путин назвал число проживающих в России украинцев
Путин назвал число проживающих в России украинцев - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал число проживающих в России украинцев
В России проживают миллионы украинцев, столько же, сколько на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:23:00+03:00
2024-12-19T14:23:00+03:00
2024-12-19T14:55:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В России проживают миллионы украинцев, столько же, сколько на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне кажется, что украинцев уже в России проживает если не столько же, сколько в Украине, а может, даже больше. Я не шучу, вполне это может быть, имея в виду тех людей, которые живут на новых территориях, в Крыму, и тех, которые переехали к нам. Это миллионы людей и, в целом, у нас сейчас примерно столько же, сколько на Украине сейчас украинцев проживают",- сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, украина, общество
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Украина, Общество
Путин назвал число проживающих в России украинцев
Путин: в России проживают миллионы украинцев, столько же, сколько на Украине