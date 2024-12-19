https://ria.ru/20241219/putin-1990151518.html

Путин назвал число проживающих в России украинцев

Путин назвал число проживающих в России украинцев - РИА Новости, 19.12.2024

Путин назвал число проживающих в России украинцев

В России проживают миллионы украинцев, столько же, сколько на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:23:00+03:00

2024-12-19T14:23:00+03:00

2024-12-19T14:55:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

украина

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990149408_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_9a8b4c7154433491129a6e4083eb8cb0.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В России проживают миллионы украинцев, столько же, сколько на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне кажется, что украинцев уже в России проживает если не столько же, сколько в Украине, а может, даже больше. Я не шучу, вполне это может быть, имея в виду тех людей, которые живут на новых территориях, в Крыму, и тех, которые переехали к нам. Это миллионы людей и, в целом, у нас сейчас примерно столько же, сколько на Украине сейчас украинцев проживают",- сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, украина, общество