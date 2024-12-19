https://ria.ru/20241219/putin-1990151242.html
Путин: Россия заинтересована в высококвалифицированных специалистах
Путин: Россия заинтересована в высококвалифицированных специалистах - РИА Новости, 19.12.2024
Путин: Россия заинтересована в высококвалифицированных специалистах
Россия заинтересована в привлечении высококвалифицированных специалистов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:22:00+03:00
2024-12-19T14:22:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в привлечении высококвалифицированных специалистов, заявил президент России Владимир Путин."Мы заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали высококвалифицированные работники, в том числе и те, кто является носителями наших традиционных ценностей", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Прямая линия Путина идет в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия
Путин: Россия заинтересована в высококвалифицированных специалистах
Путин заявил, что Россия заинтересована в высококвалифицированных специалистах