https://ria.ru/20241219/putin-1990148077.html

Путин назвал миграционный вопрос очень острым

Путин назвал миграционный вопрос очень острым - РИА Новости, 19.12.2024

Путин назвал миграционный вопрос очень острым

Президент России Владимир Путин назвал миграционный вопрос в стране очень чувствительным и острым, хотя в Европе он ощущается еще острее. РИА Новости, 19.12.2024

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал миграционный вопрос в стране очень чувствительным и острым, хотя в Европе он ощущается еще острее."Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым", - сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, европа, россия, общество