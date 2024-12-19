https://ria.ru/20241219/putin-1990148077.html
Путин назвал миграционный вопрос очень острым
Путин назвал миграционный вопрос очень острым - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал миграционный вопрос очень острым
Президент России Владимир Путин назвал миграционный вопрос в стране очень чувствительным и острым, хотя в Европе он ощущается еще острее. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:14:00+03:00
2024-12-19T14:14:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал миграционный вопрос в стране очень чувствительным и острым, хотя в Европе он ощущается еще острее."Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым", - сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, европа, россия, общество
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Европа, Россия, Общество
Путин назвал миграционный вопрос очень острым
Путин назвал миграционный вопрос очень чувствительным и острым