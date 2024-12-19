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Путин назвал Россию и КНР наиболее пострадавшими во Второй мировой странами
Путин назвал Россию и КНР наиболее пострадавшими во Второй мировой странами - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал Россию и КНР наиболее пострадавшими во Второй мировой странами
Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация и Китай больше всего пострадали во время Второй мировой войны. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:13:00+03:00
2024-12-19T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация и Китай больше всего пострадали во время Второй мировой войны."Российская Федерация и Китайская Народная Республика – это наиболее пострадавшие страны, которые добились своей победы в ходе Второй мировой войны в результате тяжелейших потерь. У нас говорили, 20, то 25, сейчас некоторые историки говорят 27 миллионов погибших. В Китае еще больше, об этом вообще мало говорят. Но в Китае больше, там свыше 30 миллионов. И то, что делали японские милитаристы на китайской земле, – это ужас", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Он добавил, что китайский народ прошел через ужасное испытание. "Мы были вместе тогда. И сейчас мы вместе", - сказал глава государства.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире, россия, китай, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин назвал Россию и КНР наиболее пострадавшими во Второй мировой странами
Путин назвал РФ и КНР странами, наиболее пострадавшими во Вторую мировую войну