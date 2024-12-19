https://ria.ru/20241219/putin-1990147290.html

Ситуация в Сирии складывается непросто, заявил Путин

Ситуация в Сирии складывается непросто, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Ситуация в Сирии складывается непросто, заявил Путин

Сегодня ситуация в Сирии складывается непросто, Россия рассчитывает, что там наступит мир и спокойствие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сегодня ситуация в Сирии складывается непросто, Россия рассчитывает, что там наступит мир и спокойствие, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня ситуация складывается непросто, конечно, в Сирийской Арабской Республике. Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, владимир путин