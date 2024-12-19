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Ситуация в Сирии складывается непросто, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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14:13 19.12.2024 (обновлено: 14:19 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990147290.html
Ситуация в Сирии складывается непросто, заявил Путин
Ситуация в Сирии складывается непросто, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Ситуация в Сирии складывается непросто, заявил Путин
Сегодня ситуация в Сирии складывается непросто, Россия рассчитывает, что там наступит мир и спокойствие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:13:00+03:00
2024-12-19T14:19:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
башар асад
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сегодня ситуация в Сирии складывается непросто, Россия рассчитывает, что там наступит мир и спокойствие, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня ситуация складывается непросто, конечно, в Сирийской Арабской Республике. Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад, Владимир Путин
Ситуация в Сирии складывается непросто, заявил Путин

Путин: Россия надеется, что в Сирии наступит мир и спокойствие

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сегодня ситуация в Сирии складывается непросто, Россия рассчитывает, что там наступит мир и спокойствие, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня ситуация складывается непросто, конечно, в Сирийской Арабской Республике. Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
01:13
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024В миреСирияРоссияДамаск (город)Башар АсадВладимир Путин
 
 
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