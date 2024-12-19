https://ria.ru/20241219/putin-1990147290.html
Ситуация в Сирии складывается непросто, заявил Путин
Ситуация в Сирии складывается непросто, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Ситуация в Сирии складывается непросто, заявил Путин
Сегодня ситуация в Сирии складывается непросто, Россия рассчитывает, что там наступит мир и спокойствие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:13:00+03:00
2024-12-19T14:13:00+03:00
2024-12-19T14:19:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
башар асад
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990145832_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_7a4f53efd495f9bbb6f5be7a0c26ea7f.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сегодня ситуация в Сирии складывается непросто, Россия рассчитывает, что там наступит мир и спокойствие, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня ситуация складывается непросто, конечно, в Сирийской Арабской Республике. Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html
сирия
россия
дамаск (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990145832_0:0:2569:1927_1920x0_80_0_0_a58875c385f9927a4884476d138b2938.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад, Владимир Путин
Ситуация в Сирии складывается непросто, заявил Путин
Путин: Россия надеется, что в Сирии наступит мир и спокойствие