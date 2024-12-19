https://ria.ru/20241219/putin-1990146434.html

Ближний Восток хочет сохранить российские базы в Сирии, заявил Путин

Ближний Восток хочет сохранить российские базы в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Ближний Восток хочет сохранить российские базы в Сирии, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подавляющее число стран Ближнего Востока выступают за то, чтобы военные базы России в Сирии остались. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:11:00+03:00

2024-12-19T14:11:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подавляющее число стран Ближнего Востока выступают за то, чтобы военные базы России в Сирии остались."Подавляющее (большинство - ред.) из них (стран Ближнего Востока) говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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