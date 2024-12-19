https://ria.ru/20241219/putin-1990145961.html
Отношения России и Китая основаны на доверии, заявил Путин
Отношения России и Китая основаны на доверии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Отношения России и Китая основаны на доверии, заявил Путин
Все, что Россия и Китай делают в отношении друг друга, основано на полном доверии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:10:00+03:00
2024-12-19T14:10:00+03:00
2024-12-19T14:18:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все, что Россия и Китай делают в отношении друг друга, основано на полном доверии, заявил президент России Владимир Путин."Все, что мы делаем в отношении друг друга и как мы делаем, основано на полном доверии к политике с одной и другой стороны. Мы ничего не делаем, что противоречило бы нашим интересам и делаем очень многое, что отвечает интересам как китайского народа, так и народов Российской Федерации", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, китай, россия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Китай, Россия, Владимир Путин
Отношения России и Китая основаны на доверии, заявил Путин
Путин заявил, что все действия России и Китая основаны на доверии