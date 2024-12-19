https://ria.ru/20241219/putin-1990145457.html

Путин призвал уничтожить пробки на подходе к Адлеру

Путин призвал уничтожить пробки на подходе к Адлеру - РИА Новости, 19.12.2024

Путин призвал уничтожить пробки на подходе к Адлеру

Нужно уничтожить пробки на подходе к Адлеру, особенно в туристический сезон, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:10:00+03:00

2024-12-19T14:10:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Нужно уничтожить пробки на подходе к Адлеру, особенно в туристический сезон, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Нам нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря. Нужно обеспечить въезд в Сочи. И нужно уничтожить пробки, которые на подходе к Адлеру скапливаются, особенно в туристический сезон. Там пробки, люди часами стоят. Это возникло потому, что когда готовились к Олимпиаде, сделали обход Сочи, а потом оказалось "узкое горлышко", старая по сути дорога, она немножко отремонтирована. Но все равно два потока сливаются, и старый поток, и поток обхода Сочи большого сливаются на походе к Адлеру. Вот это нужно расшить сначала", - сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, адлер, сочи, россия, общество