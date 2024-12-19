https://ria.ru/20241219/putin-1990135864.html

Путин обратился к главам российских регионов

Путин обратился к главам российских регионов - РИА Новости, 19.12.2024

Путин обратился к главам российских регионов

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов начинать и заканчивать свой рабочий день вопросами демографии. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:56:00+03:00

2024-12-19T13:56:00+03:00

2024-12-19T14:08:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал глав регионов начинать и заканчивать свой рабочий день вопросами демографии."Воспользуюсь сегодняшней нашей встречей, беседой. Хочу обратиться ко всем руководителям всех субъектов Российской Федерации. С этого (с вопросов демографии – ред.) должен начинаться рабочий день и этим должен заканчиваться. Потому что это вызов для многих стран мира, в том числе для России", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Он подчеркнул, что "народонаселение – это то, что составляет страну".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/posobie-1990141244.html

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, политика, россия, владимир путин